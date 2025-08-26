window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Premios Juventud 2025: Alejandra Espinoza y Nadia Ferreira se unen a Clarissa Molina como anfitrionas

Por primera vez, esta edición se llevará a cabo fuera de Estados Unidos, marcando una expansión de la misión del evento de destacar y elevar las voces latinas

Ellas serán las conductoras de Premios Juventud 2025, desde Panamá.

Ellas serán las conductoras de Premios Juventud 2025, desde Panamá. Crédito: TelevisaUnivision | Cortesía

Por  Clary Castro

Hoy, mediante un comunicado de prensa, TelevisaUnivision confirmó que Alejandra EspinozaNadia Ferreira se unirán a Clarissa Molina como co-anfitrionas de la entrega de Premios Juventud.

Este evento se transmitirá en vivo desde la Ciudad de Panamá el jueves 25 de septiembre a las 7 p.m. ET / 6 p.m. CT por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

Con este trío de conductoras, la cadena pretende aportar “poder estelar”; así lo han denominado mediante dicha pieza de prensa. Además, buscan una “relevancia cultural y una dinámica renovada a un show que ha sido una celebración de la música, la cultura y el impacto social por más de dos décadas”.

La entrega de Premios Juventud, que se llevará a cabo desde Panamá, busca darle a todos los fans presentaciones en vivo llenas de energía, acceso exclusivo detrás de cámaras y la participación de las mayores estrellas de la música, el entretenimiento y la cultura digital, todo transmitido en vivo desde el corazón de Panamá.

