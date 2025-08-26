Premios Juventud 2025: Alejandra Espinoza y Nadia Ferreira se unen a Clarissa Molina como anfitrionas

Hoy, mediante un comunicado de prensa, TelevisaUnivision confirmó que Alejandra Espinoza y Nadia Ferreira se unirán a Clarissa Molina como co-anfitrionas de la entrega de Premios Juventud.

Este evento se transmitirá en vivo desde la Ciudad de Panamá el jueves 25 de septiembre a las 7 p.m. ET / 6 p.m. CT por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

Con este trío de conductoras, la cadena pretende aportar “poder estelar”; así lo han denominado mediante dicha pieza de prensa. Además, buscan una “relevancia cultural y una dinámica renovada a un show que ha sido una celebración de la música, la cultura y el impacto social por más de dos décadas”.

La entrega de Premios Juventud, que se llevará a cabo desde Panamá, busca darle a todos los fans presentaciones en vivo llenas de energía, acceso exclusivo detrás de cámaras y la participación de las mayores estrellas de la música, el entretenimiento y la cultura digital, todo transmitido en vivo desde el corazón de Panamá.

