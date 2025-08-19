Premios Juventud revela a los nominados de 2025: Bad Bunny y Danny Ocean encabezan las nominaciones

Este año los Premios Juventud se entregarán en Panamá. Y como parte de la producción del show, el anuncio de los nominados se realizó de manera dramática con la colaboración de la reconocida actriz y conductora de televisión Adamari López.

La boricua hizo uso de su talento interpretativo para hacernos una presentación única de la lista de nominados. Mediante las redes sociales, esta ya icónica actuación de Adamari se ha convertido en la sensación que le permite al público entender que este es el “batacazo” oficial de la antesala de Premios Juventud 2025.

La lista de nominados para su 22.ª edición nos presenta a Bad Bunny y Danny Ocean liderando las nominaciones con seis categorías cada uno. Les siguen de cerca Anitta, Beéle, Carín León, Emilia, Myke Towers, Netón Vega y Peso Pluma, con cinco nominaciones cada uno.

¿Dónde y cuándo ver la entrega de Premios Juventud?

El show se transmitirá en vivo desde el Centro de Convenciones Figali a través de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX a las 7 p.m. ET / 6 p.m. CT. Vale recordar que hace al menos un mes, Univision confirmó a su primera conductora: Clarissa Molina; próximamente se anunciarán los otros anfitriones.

TelevisaUnivision confirma que el evento, que tendrá una duración de cuatro horas, comenzará con el pre-show de la alfombra roja, “Noche de Estrellas de Premios Juventud”. En años anteriores, este espacio ha estado conducido por Raúl de Molina, Borja Voces, Migbelis Castellanos y Jomari Goyso, entre otros. De momento, ninguno de ellos ha sido nombrado aún como parte de la conducción del presente año

Mediante un comunicado de prensa, TelevisaUnivision asegura que bajo el lema “Evolucionando al ritmo de la música”, las nominaciones de Premios Juventud reflejan los diversos intereses de la juventud actual en la música, la televisión, las redes sociales, el streaming y la cultura pop. Las nominaciones de este año reconocen logros destacados en estas áreas, considerando un periodo de elegibilidad del 31 de mayo de 2024 al 1 de junio de 2025.

El show anual de premios amplía sus categorías para representar las nuevas tendencias. Un total de 231 artistas están nominados en 41 categorías, incluyendo 30 dedicadas a la música, tres a televisión y streaming y ocho a redes sociales.

Nuevas categorías se vislumbran en este 2025

Este año se suman ocho nuevas categorías, entre ellas Mejor Canción Música Mexicana Alternativa, que reconoce las fusiones de sonidos tradicionales mexicanos con otros estilos; Mejor Canción Pop/Rítmica, para combinaciones de pop y música electrónica; y Afrobeat Latino del Año, que celebra las contribuciones a este estilo musical emergente.

Otras categorías nuevas incluyen #GettingReadyWith, que destaca a creadores de contenido enfocados en moda y belleza; Podcast del Año; Stream Que Nos Pegó, que resalta series virales en redes sociales; #ModoAvión, para quienes nos inspiran a explorar el mundo; y POVFutbolero, que reconoce a los fanáticos del fútbol que han convertido su pasión en contenido viral.

Además, este año, gracias al respaldo de un panel de expertos, se ha duplicado el número de categorías dedicadas a creadores de contenido y redes sociales, pasando de cuatro a ocho.

Los ganadores de Premios Juventud 2025 serán elegidos por voto popular. Los fans tienen hasta el 1 de septiembre para votar por sus artistas favoritos en premiosjuventud.com.

Sigue Leyendo más de Premios Juventud aquí:

· Premios Juventud 2025: Todo lo que debes saber sobre la edición histórica en Panamá

· Premios Juventud celebrará el Mes de la Herencia Hispana, por primera vez desde Panamá

· ¡Estos fueron los mejores vestidos de los Premios Juventud 2024!