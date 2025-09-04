Premios Juventud 2025: un segundo grupo de artistas se presentará en la gala

¡Más artistas se presentarán en los Premios Juventud! Este jueves, la organización anunció que suma nuevos artistas para los shows previstos para la gala de la edición 22 de los galardones, que se celebrarán el 25 de septiembre en Panamá.

En el segundo grupo de artistas que su unirá a figuras como Maluma, Bad Gyal o Grupo Firme figuran Alemán, Emilia, Esaú Ortiz, Fonseca, Louis BPM, Silvestre Dangond y Yami Safdie.

La sensación del pop argentino, Emilia, regresará al escenario de Premios Juventud con una interpretación de su EP más reciente Perfectas.

Esaú Ortiz, debutará en Premios Juventud junto a Alemán, al estrenar su tema “Triple Lavada Remix”. El cantante de Monterrey cuenta con dos nominaciones a los premios: La Nueva Generación Música Mexicana y Mejor Canción Música Mexicana Alternativa.

El cantante y compositor venezolano Louis BPM debutará con un impactante medley junto a Farruko, que incluirá su más reciente sencillo “Oe Oe” y dos temas inéditos que formarán parte de su próximo álbum colaborativo 167BPM.

Por su parte, el cantautor colombiano Silvestre Dangond se unirá a Fonseca para estrenar una nueva canción inédita durante la ceremonia.

Se espera que en las próximas semanas se anuncien más artistas y talentos invitados a los premios, que por primera vez se celebrarán en el Mes de la Herencia Hispana

El evento se transmitirá en vivo el jueves 25 de septiembre desde Ciudad de Panamá a través de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

Seguir leyendo:

· Premios Juventud revela a los nominados de 2025: Bad Bunny y Danny Ocean encabezan las nominaciones

· Premios Juventud 2025: Todo lo que debes saber sobre la edición histórica en Panamá

· Premios Juventud celebrará el Mes de la Herencia Hispana, por primera vez desde Panamá