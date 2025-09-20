Angélica Rivera, Sofía Castro, Julián Gil y más serán presentadores en Premios Juventud 2025

El próximo jueves 25 de septiembre se llevará a cabo una edición más de Premios Juventud, entrega de premios que se desarrollará por primera vez en Panamá.

Hasta el país centroamericano se trasladarán decenas de celebridades para estar presentes en una de las entregas de premios más prestigiosas entre la comunidad hispana y que, además, es considerada como la fiesta más hot del verano.

Además de los artistas que están llamados a ser los grandes protagonistas de la noche por sus nominaciones o por su shows, en horas recientes se dio a conocer la identidad de algunos de los presentadores que tendrán la misión de amenizar la gala y anunciar a los ganadores de cada categoría.

La conducción principal correrá a cargo de Alejandra Espinoza, Clarissa Molina y Nadia Ferreira, quienes contarán con el respaldo de varias celebridades como presentadores de categorías.

Entre los nombres que han resonado para esta misión está el de Angélica Rivera, también conocida como ‘La Gaviota’, quien no solo está nominada en las categorías “Mi Actriz Preferida” y “Me Enamoran”, sino que también tendrá el honor de presentar una categoría de premios.

Además de su presencia, también es de destacar la de Adamari López, quien es una de las presentadoras más queridas entre la comunidad hispana, y la del actor argentino Julián Gil, quien, al igual que ellas, presentará una de las categorías que se premiarán la noche del jueves.

A ellos se unirán presentadores, cantantes y actores de la talla de Migbelis Castellanos, Valeria Marín, Majo Aguilar, Kenia Os, Eduin Caz, Daniel Elbittar, María José, Sofía Castro y Ximena Córdoba.

¿Quiénes completan la lista de presentadores por categoría de Premios Juventud?

La Cruz

Daniel Nohra

Carlos Arenas

Angélica García

Renata Flores

De La Ghetto

Luis Figueroa

Eddy Lover

Andrea Bejar

Marc Crosas

Diego Klein

Luciana Sismondi

Grupo Barak

Luz Gaggi

Jess Judith

Yeri Mua

Brianda Deyanara

Kunno

El Bueno, La Mala y El Feo

Paloma Morphy

Maye

Sigue leyendo: