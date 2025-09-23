Nadia Ferreira revela cómo se prepara para Premios Juventud 2025

A solo unos días de llevarse a cabo la gala de Premios Juventud 2025, la ex reina de belleza Nadia Ferreira está más que lista para debutar como conductora de este importante evento para el mundo del entretenimiento hispano. Pero, ¿cómo se prepara para este importante papel? Te contamos lo que dijo.

En una entrevista reciente, la paraguaya se sinceró como nunca antes sobre el padecimiento físico que añade un nivel más de complejidad a su rol como conductora: “Yo creo que esto nadie lo sabe, yo no veo muy bien de lejos”, reveló.

De acuerdo con la famosa de 26 años, formar parte del elenco de conductoras junto a Clarissa Molina y Alejandra Espinoza es una gran oportunidad de demostrar que puede cumplir sus metas a pesar de esta prueba. Y es que para ella resulta complicado permanecer frente a las cámaras con la mirada fija en un teleprompter para seguir instrucciones del staff debido a su problema de visión.

“Yo se lo decía a Marc. Mi amor, le digo, yo nunca he hecho esto. Lo voy a hacer por primera vez, y bueno, él me conoce, sabe que yo cuando me comprometo a hacer algo lo quiero hacer bien y tomo la responsabilidad“, explicó la ex finalista de Miss Universo 2021.

Y vaya que lo ha hecho, pues una de sus soluciones para poder dominar el uso del teleprompter vino a través de su esposo, el cantante Marc Anthony: “Marc me dijo, mira má, aquí tienes para que practiques y para que llegues segura de saber que hiciste tu tarea en casa”, detalló sobre la adición que el salsero hizo a su hogar.

Para Nadia Ferreira, esta suma de esfuerzos ha dado los resultados esperados de cara a la próxima gala de premios: “Verdaderamente me ha ayudado bastante. Ya yo estoy ahí dándole de nuevo al teleprompter”, dijo para finalizar.

La 22ª edición de Premios Juventud 2025 se llevarán a cabo el próximo jueves 25 de septiembre en vivo desde Panamá. Para esta ceremonia, el puertorriqueño Bad Bunny y Danny Ocean lideran la lista de nominados con seis menciones cada uno, y les siguen Anitta, Beéle, Carín León, Emilia, Myke Towers, Netón Vega y Peso Pluma con 5 nominaciones.

Seguir leyendo:

• Premios Juventud 2025: Alejandra Espinoza y Nadia Ferreira se unen a Clarissa Molina como anfitrionas

• Nadia Ferreira celebra los 57 años de Marc Anthony con una tierna publicación

• Nadia Ferreira reaparece en redes posando desde un lujoso yate