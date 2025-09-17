Nadia Ferreira celebra los 57 años de Marc Anthony con una tierna publicación

En vías a su aniversario de bodas número tres, Nadia Ferreira y su esposo Marc Anthony protagonizaron una conmovedora interacción en redes sociales. ¿La razón? El cumpleaños número 57 del cantante y la emotiva felicitación que la reina de belleza montó desde su cuenta de Instagram.

Fue durante la tarde del pasado 16 de septiembre que las felicitaciones al salsero comenzaron a surgir por parte de sus fanáticos y colegas del medio artístico. Sin embargo, la dedicatoria que no tardó en acaparar la miradas fue aquella lanzada por su esposa, la primera finalista de Miss Universo 2021.

En un romántico post, Nadia Ferreira celebró la vida de Marc Anthony y, de paso, le reiteró el amor y admiración que siente por él: “Happy birthday al padre de mi hijo. Mi amor por ti crece cada día más!! Te amamos. @marcanthony”, se lee como descripción de su publicación.

A la par de estas palabras, la también conductora dio una mirada a su dinámica familiar y de pareja con el artista al compartir un carrusel de imágenes de sus mejores momentos juntos.

Si bien las postales románticas en las que la parejita disfruta de atardeceres en yate, viajes exóticos y cenas lujosas desataron furor, hubo otras que se llevaron la corona: aquellas que lo mostraron en su faceta como papá de Marquitos, a quien los famosos dieron la bienvenida en 2023.

En una de estas imágenes se ve a Marc Anthony de lo más sonriente junto al pequeño mientras este se balancea en un columpio instalado en el yate familiar. En otra de sus fotografías, el intérprete de “Tu amor me hace bien” carga a Marquitos en sus piernas durante un viaje en su avión privado al observar el cielo por la ventanilla.

En respuesta a esta demostración de cariño, el público y amigos allegados a la pareja de enamorados se dieron cita en la sección de comentarios con emotivas felicitaciones: “Feliz cumpleaños para mi flaco de oro. Que esta nueva vuelta al sol les traiga puras bendiciones a él y a la familia”, escribió Lili Estefan.

Por su parte, la ex integrante de las ‘Spice Girls’, Victoria Beckham expresó: “Feliz cumpleaños, besos de todos nosotros”.

