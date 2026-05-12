Premios Juventud se muda a Marbella, España para su edición 2026

TelevisaUnivision se mantiene firme en su compromiso de honrar su título como “Casa de la Música Latina”. Por esta razón, anunció una estrategia de música para 2026-2027 que incluye emocionantes cambios en su propuesta habitual.

Y es que la compañía de medios y contenido en español confirmó que Premios Juventud se expande a PJ Fest, un evento cultural de una semana de duración que contará con actividades y conciertos en ciudades como Houston, Miami y Los Ángeles, y culminará en la ya conocida gala de premiación.

Premios Juventud debutará con una histórica primera edición en Marbella, España. Crédito: TelevisaUnivision | Cortesía

¿La sorpresa? La 23ª edición de los Premios Juventud se mudará de continente y tendrá como sede el anfiteatro Starlite en Marbella, España. Esta expansión marca un hito para el show, que deja de ser una sola noche de reconocimientos para convertirse en un festival inmersivo diseñado para la juventud de EE. UU. y la comunidad hispana global.

Además, se confirmó que la prestigiosa ceremonia llegará a la audiencia mundial través de la señal de Univision, UNIMÁS, Galavisión y la plataforma de streaming ViX.

El ícono global Marc Anthony se une a TelevisaUnivision en una nueva alianza histórica

Además de esta expansión de Premios Juventud, TelevisaUnivision también confirmó una alianza con el artista y empresario ganador del Grammy, Marc Anthony, quien por casi cuatro décadas se ha mantenido como un referente de la música latina.

De acuerdo con el gigante del entretenimiento, esta suma tiene como objetivo apoyar la creación de nueva propiedad intelectual musical y formatos de entretenimiento con un fuerte enfoque cultural. En este sentido, también se busca amplificar la cultura latina mediante el desarrollo de contenido de video original y emprendimientos estratégicos en los sectores de música, turismo y moda.

TelevisaUnivision confirma alianza con el artista y empresario Marc Anthony. Crédito: TelevisaUnivision | Cortesía

“Un pilar fundamental de esta colaboración es el compromiso compartido con el futuro de la industria musical, creando nuevas oportunidades para destacar y proyectar a la próxima generación de talento latino“, se recalcó en el comunicado emitido por la plataforma.

Siguiendo esta línea, la compañía apostará por la iniciativa “SESSIONS de ViX Música”, que consiste en una serie de presentaciones en vivo de alta calidad que ofrecerá actuaciones inéditas y estrenos mundiales en un entorno de estudio íntimo, contando con los nombres más grandes de la música latina junto a los creadores de contenido más relevantes de la actualidad.

“Más allá de la música, la serie presenta conversaciones directas y sinceras entre artistas y creadores, ofreciendo a los fans un diálogo cercano y una mirada definitiva a las voces que hoy moldean la cultura latina“, detalla el escrito.

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