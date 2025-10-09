Carín León lanza su propio sello discográfico, “SonHoro Records”

El cantante Carín León ha sumado un nuevo logro a su lista y en esta ocasión trae consigo la misión de impulsar el talento mexicano. Se trata del lanzamiento de su propio sello discográfico bajo el nombre de SonHoro Records, el primero de su tipo fundado en Hermosillo, Sonora.

Rodeado de sus seres queridos y de los talentos emergentes que apadrina, Carín León presentó ante los medios de comunicación este nuevo proyecto, haciendo hincapié en la misión que lo impulsa.

“Lo que buscamos es una estructura 100% profesional en todos los ámbitos: promoción, gestión legal, producción. Queremos desarrollar nuevos talentos y abrir una ventana al mundo, con artistas que, además de ser muy sonorenses, amen profundamente la música“, declaró el reconocido artista.

Con la autenticidad que lo caracteriza, el famoso de 36 años reiteró su compromiso y el de su sello discografico con la identidad cultural de Sonora, así como con la creciente proyección a nivel mundial de la música mexicana.

“Todos los sonorenses lo tenemos: ese orgullo de compartir lo nuestro. Creo que tenemos un sabor único, diferente, que hoy es parte del fenómeno global de la música mexicana. Le debemos mucho a Sonora, y como fiel soldado de esta tierra, me llena de orgullo hacerlo por nuestra gente y por la música”, expresó.

Hasta el momento, los talentos que ya se encuentran firmados bajo el sello SonHoro Records son: Xavier Flores, Gohan Corral, Braulio Mata, La Casta, El Larry y La Clase, Alegres De La Sierra, Saúl Escoboza y Cesar Manríquez.

Es así como Carin León consolida su papel como embajador de la música sonorense y un impulsor del talento mexicano que, al igual que él, en un futuro pueda hacer llegar este género a diversos rincones del mundo.

La noticia del lanzamiento de SonHoro Records surge a solo unas semanas de darse a conocer su histórica residencia en la Sphere de Las Vegas, así como su dueto con el boricua Ricky Martin para una nueva versión del tema “A Medio Vivir”, cuya estreno original data de 1995.

