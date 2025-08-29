Carin León lanza dueto con Bon Jovi para el álbum “Forever (Legendary Edition)”

El cantante Carin León ha reafirmado el éxito que la música mexicana ha tenido a nivel mundial durante los últimos años; y es que con su talento y propuesta musical no solo ha logrado cautivar al público, sino también a leyendas de la industria. Tal fue el caso de Bon Jovi, quien el mexicano colaboró para un tema que figura dentro del relanzamiento del álbum “Forever (Legendary Edition)”.

Con el lanzamiento de este material discográfico a la vuelta de la esquina, cada vez son más detalles que se revelan sobre esta reedición del álbum “Forever”. Una de las revelaciones que más revuelo causó fue la lista de artistas que conforman esta propuesta musical que busca homenajear la diversidad de sonidos a nivel mundial.

Y aunque allí figuran nombres como Avril Lavigne, Billy Falcon, James Bay, Jason Isbell y Robbie Williams, por mencionar algunos, hubo uno que destacó del resto ante la comunidad latina: Carin León.

Hasta el momento se sabe que la colaboración entre ambos artistas se dio para el tema “We Made It Look Easy / Hicimos que pareciera fácil”. Además, se adelantó que la pieza da pie a que ambos cantantes hagan un despliegue fiel del estilo propio con el que conquistaron a su público.

A nivel lírico y melódico, el tema presentará varios versos en español, así como ritmos norteños con guitarras y acordeones, convirtiéndose en un momento histórico en el que un músico mexicano se combinará con una de las bandas de rock más queridas.

“Este disco demuestra que todos nos las arreglamos en este mundo con un poco de ayuda de nuestros amigos“, declaró el vocalista de la banda, Jon Bon Jovi, quien recientemente se reintegró al estudio tras ser intervenido quirúrgicamente en sus cuerdas vocales.

Será el próximo 24 de octubre de este 2025 cuando la banda de rock Bon Jovi regrese a la escena musical de la mano del álbum “Forever (Legendary Edition)”, una reedición muy esperada por sus fanáticos más fieles.

