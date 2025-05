Carin León y Alejandro Fernández se unen por primera vez en la emotiva balada “Me está doliendo”

Carin León y Alejandro Fernández sorprendieron a su público al anunciar un dueto juntos. Lanzaron una emotiva balada ranchera titulada “Me estás doliendo”. Este tema marca la primera vez que ambas figuras de la música regional mexicana trabajan juntas, y promete convertirse en un hito dentro del género.

Con arreglos que combinan la tradición de la ranchera con matices contemporáneos, “Me está doliendo” ofrece una poderosa exploración del orgullo herido y la vulnerabilidad ante el amor perdido.

La canción es un homenaje a las raíces del género, con un sonido actualizado que conecta con nuevas audiencias sin perder la esencia emocional característica de la ranchera.

La letra, cargada de melancolía y sinceridad, refleja el dolor de un corazón roto que no logra superar una pérdida amorosa. Frases como “Me está doliendo, y ya no me pregunten cómo estoy” y “Para amarte salió bueno, olvidarte salió malo” retratan de forma cruda y honesta el conflicto emocional de alguien atrapado entre el deseo de olvidar y la imposibilidad de hacerlo.

León canta fragmentos de “Me dediqué a perderte”

El lanzamiento de esta colaboración llega pocos días después de que Carin León interpretara en redes sociales un fragmento de “Me dediqué a perderte”, uno de los mayores éxitos de Alejandro Fernández, lo que avivó la expectativa entre los seguidores de ambos artistas.

“Me está doliendo” formará parte de una versión extendida del álbum “Palabra de To’s”, previsto para finales de 2024, en el que León ha reunido a 28 compositores y letristas de toda América Latina.

Este proyecto refuerza su posición como uno de los artistas más versátiles y colaborativos de la escena actual.

Además, Carin León continúa expandiendo su presencia internacional con el anuncio de su “Boca Chueca Tour 2025”, que lo llevará a varias ciudades de España, incluyendo paradas confirmadas en Gran Canaria, Sevilla, Madrid y Valencia durante el mes de julio.

Por su parte, Fernández sigue firme en su compromiso con la música mexicana, manteniéndose como una figura clave del género, mientras reafirma su postura frente a temas actuales en la industria, como la polémica sobre los narcocorridos.

