Carín León asegura tres nuevas fechas de su residencia en la Sphere de Las Vegas

El cantante mexicano Carín León continúa sumando éxitos a su lista, pues se ha dado a conocer que su histórica residencia en la Sphere de Las Vegas se extiende con tres nuevas fechas debido a la alta demanda de boletos. Es así como los próximos 4, 5 y 6 de septiembre, el fin de semana largo del Día de Trabajo en Estados Unidos, el público podrá disfrutar de este espectáculo sin precedentes.

De acuerdo con su comunicado, las entradas para estas nuevas presentaciones estarán disponibles a través de una preventa que inicia este miércoles 24 de septiembre a las 12:00 p.m. hora del Pacífico, 3:00 p.m. hora de Miami.

Asimismo, se informó que la preventa finaliza el próximo jueves 25 de septiembre a las 10:00 p.m. hora del Pacífico, 1:00 a.m. hora de Miami. La venta general iniciará el viernes, 26 de septiembre a las 12:00 p.m. PT.

Carín León anuncia nuevas fechas de su residencia en Las Vegas. Crédito: Cortesía

Los fans interesados en asistir a cualquiera de estas tres nuevas presentaciones pueden registrarse en el sitio web oficial: http://www.carinleonlive.com/sphere. Una vez completado el registro, se enviará por correo un código de acceso para adquirir las entradas. Pero, ¡no te preocupes! El código de la primera preventa seguirá siendo válido en esta segunda ronda.

Con esta residencia de seis fechas, Carín León establece un nuevo estándar para la música en español en vivo en Estados Unidos y reafirma su récord histórico al convertirse en el primer intérprete de habla hispana en presentarse en el legendario recinto.

Además, el intérprete de “Según Quién” y “Primera Cita” se consolida como pionero que abre las puertas para la música en español a nivel global y como una de las voces más influyentes de la música latina en el mercado estadounidense.

Fue el pasado 12 de septiembre cuando Carín León dio a conocer la noticia de su residencia en Las Vegas, expresando su orgullo y emoción por el logro que representa para la comunidad latina: “¡De Hermosillo para el mundo! Gracias a todos los que nos acompañaron a ser testigos de esta noticia”, dijo en ese entonces.

Seguir leyendo:

• Ricky Martin y Carín León lanzarán a dueto nueva versión del exitoso tema ‘A Medio Vivir’

• Carín León será el primer latino en cantar en la Sphere de Las Vegas

• Carin León lanza dueto con Bon Jovi para el álbum “Forever (Legendary Edition)”