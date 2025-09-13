Carín León será el primer latino en cantar en la Sphere de Las Vegas

Carín León, uno de los máximos exponentes de la música regional mexicana, hará historia al convertirse en el primer latino en presentarse en la Sphere de Las Vegas.

La Sphere, reconocida por su tecnología de punta y su espectacular diseño arquitectónico, será el escenario donde el cantante mexicano llevará su música a un público internacional, consolidando aún más su prestigio como uno de los artistas más destacados del género.

A través de su cuenta de Instagram, Carín León expresó su emoción por ser el primer latino en presentarse en la Sphere.

“¡De Hermosillo para el mundo! ¡Gracias a todos los que nos acompañaron a ser testigos de esta noticia!”, escribió el cantante.

La noticia también fue recibida con entusiasmo por sus fans y por la industria musical latina, quienes celebran este logro que abre caminos para más artistas hispanos en escenarios globales.

“Eres unos de los mejores”, “El éxito ya lo tienes, nunca dejes de ser sencillo/ humilde”, “Mil felicidades @carinleonoficial y gracias infinitas por hacer tu música”, “Gracias por poner en alto a México”, son algunos de los comentarios de sus fans en redes sociales.

La fecha del concierto y detalles sobre la venta de boletos serán anunciados próximamente, pero ya se anticipa que el evento será un hito histórico en la expansión de la música latina en Estados Unidos.

Este logro reafirma la trayectoria ascendente de Carín León, un cantante que ha sabido conectar con diversas audiencias gracias a su estilo auténtico y su entrega en el escenario, y que ahora pisa fuerte en uno de los recintos más innovadores del mundo del entretenimiento en vivo.

