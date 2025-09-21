Ricky Martin y Carín León lanzarán a dueto nueva versión del exitoso tema ‘A Medio Vivir’

El viernes 19 de septiembre fue muy especial para los seguidores de Carín León y Ricky Martin, luego de que recurrieran a sus Instagram Stories para anunciar que muy pronto lanzarán una colaboración musical.

Por lo que pudimos saber los dos intérpretes unirán sus talentos en una nueva versión del tema ‘A Medio Vivir’, cuya versión original data de 1995 y con la que el intérprete boricua cosechó grandísimos éxitos.

El primero en hablar del tema fue el representante del regional mexicano, quien no pudo ocultar su emoción ante la oportunidad que tiene de unir su voz a la de una de las grandes estrellas de la escena internacional.

“Mi gente, una imagen vale más que 1000 palabras. No se imaginan lo emocionado que estoy”, dijo el intérprete de ‘Primera Cita’ en el video que colgaron en sus Stories.

A continuación no pudo evitar expresar su felicidad con todo lo que está viviendo y por compartir escenario con un cantante que definió como leyenda:

“Legendario, yo estoy. Quisiera que vieran cómo me siento en este momento con el máster. Leyenda”, continuó Carín.

Además de él, también Ricky Martin habló en el video que compartieron y en su mensaje le aseguró a los seguidores de ambos que se venían muy buenas cosas.

“Saludos, saludos, saludos, saludos, saludos, familia. Algo bueno está pasando, algo bueno está pasando”, señaló el ex Menudo.

El video que compartieron estuvo acompañado de un link que dirige a la página de Sony Music, en donde se detalla que su colaboración musical saldrá a la luz el próximo 2 de octubre, desconociéndose, hasta el momento, si contará con videoclip.

La versión original de ‘A Medio Vivir’ cuenta en YouTube con un total de 34 millones de reproducciones.

Sigue leyendo: