Chiquibaby presume cuerpazo en escotado vestido a sus 44 años

La presentadora mexicana Stephanie Himonidis, mejor conocida como Chiquibaby, dejó flechados a sus seguidores con la sesión de fotos que protagonizó y que compartió en su perfil de Instagram.

La titular de ‘¡Siéntese Quien Pueda!’ publicó una serie de imágenes en las que se le ve posando para la cámara con muchísima sensualidad para deleite de sus más de 500 mil seguidores.

La mamá de la pequeña Capri Blu publicó seis fotografías luciendo un escotado vestido rojo, el cual no solo llamó la atención por ese punto, sino que también por el diseño y lo corta de su falda.

El look que presumió Chiquibaby se trata del segundo outfit que tenía contemplado usar en la más reciente entrega de Premios Juventud, sin embargo, se terminó decantando por otro más.

“Se acuerdan que les dije que tenía dos looks para #PremiosJuventud? Buenooo aquí el segundo 😍 Díganme si no lo amaron como yo? Me encantó ♥️”, se lee en el texto con el que acompañó su galería de fotos.

Su vestido corrió a cargo de Mannings Atelier, sus zapatos son de Flor de María, mientras que su joyería De Voglia Jewerly y de Michelle Ferrer.

Como era de esperarse la publicación de Chiquibaby se llenó de corazones rojos y de varios comentarios por parte de sus fans y de sus amigos, como su comadre, Adamari López, quien la llenó de emojis de fuego, al igual que Maribel Guardia.

Sigue leyendo: