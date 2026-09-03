¡Conoce a los principales ganadores de Premios Juventud 2026!

El 3 de septiembre de 2026, Premios Juventud se transmitió por primera vez desde Europa, específicamente desde Starlite Marbella, España, cerrando la semana del PJ Fest que previamente había pasado por Miami, Houston y Los Ángeles. La gala fue conducida por Jesús Vázquez, Alejandra Espinoza y Clarissa Molina.

Ahora, te presentamos a los principales ganadores de la noche:

Principales ganadores

Aitana (3 premios): La cantante española se llevó el premio en la categoría Mejor Euro-Song, por su canción “Superestrella”; le sigue Mejor Álbum Pop por su disco “Cuarto Azul” y Couple Goals por su romance con el creador de contenido Plex.

Alejandro Fernández (3 premios): El mexicano brilló en la categoría Mi Track Favorito por su pieza “Me está doliendo” junto a Carín León; también se quedó con el premio en la categoría Mejor Canción Pop Balada por “Sin despedida” con Carlos Rivera y Mejor Canción Banda Música Mexicana “El Rey” con Vicente Fernández.

Prince Royce y Romeo Santos (3 premios): Los cantantes ganaron en la categoría Tropical Hit con “Dardos”, Tropical Mix por “Lokita por mí” y Mejor Álbum Tropical por “Better Late Than Never”.

Shakira (3 premios): La reina de la música latina ganó en Artista Premios Juventud Femenina, Colaboración Omg por su canción “Dai Dai” con Burna Boy y Mejor Canción Pop por “Bésame” con Alejandro Sanz.

Bad Bunny: El conejo malo se quedó con Artista Premios Juventud Masculino y Mejor Tour por “Debí tirar más fotos World Tour”.

Karol G: La reina de la música colombiana se quedó con Álbum del Año por “Tropicoqueta” y Mejor Canción Urbano Rhythmic por “Verano Rosa” con Feid.

Beéle, Bizarrap, Carín León, Grupo Frontera, Ovy On The Drums y Santos Bravos obtuvieron dos premios cada uno en diferentes categorías.

Agentes de Cambio (reconocimiento especial por impacto cultural): Antonio Banderas, Marc Anthony, Yandel y La Oreja de Van Gogh.

La noche también contó con actuaciones de Farruko, Natanael Cano, Elvis Crespo, Ángela Aguilar, Camilo, Marc Anthony, Wisin, Christian Nodal, Morat, entre otros, así como el debut de la boy band Santos Bravos y la presentación de Aria Vega como Nueva Generación Femenina.

Alfombra roja y momentos especiales

El show oficial de la alfombra roja, “Noche de Estrellas”, presentado por Borja Voces, Jomari Goyso, Jorge Bernal, Lola Lolita, Paulina Goto y Sofía Surfers, iluminó por primera vez Marbella con moda, acceso al detrás de cámaras y presentaciones especiales.

La velada celebró la música latina y también consolidó a los premios como uno de los más importantes del momento.

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