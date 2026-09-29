Corte Suprema reactiva deportaciones a terceros países: miles podrían acabar lejos de casa

La Corte Suprema de Estados Unidos dio luz verde temporal a la administración de Donald Trump para reanudar las deportaciones a terceros países, una política que permite enviar a personas expulsadas a naciones que no son su país de origen.

La decisión suspende, por ahora, una orden de un juez federal que exigía que los deportados recibieran más información y una oportunidad para impugnar su traslado antes de ser enviados a un tercer país. Un tribunal federal de apelaciones había mantenido en gran medida esa protección.

De acuerdo con la información difundida por CBS News, el gobierno argumentó ante la Corte Suprema que las decisiones de los tribunales inferiores estaban dificultando que el Departamento de Seguridad Nacional pudiera ejecutar las expulsiones.

La administración Trump sostiene que la política, implementada en marzo de 2025, permite enviar a determinados deportados a países que ofrecen garantías de que no serán perseguidos ni torturados.

La medida es temporal. La Corte Suprema anunció que escuchará los argumentos del caso en diciembre y pidió a las partes responder si esta práctica cumple con la legislación federal, la Cláusula del Debido Proceso de la Constitución y las regulaciones migratorias.

Se espera que los jueces emitan una resolución antes del verano de 2027.

Miles de deportados podrían ser enviados a terceros países

El alcance de la política podría ser considerable. El Departamento de Justicia dijo a la Corte Suprema que el bloqueo impuesto por los tribunales inferiores obligó al gobierno a cancelar un vuelo que trasladaría a 70 inmigrantes hacia tres países. Algunos de ellos, según la administración, tenían antecedentes penales.

Además, el gobierno calcula que miles de personas ya han sido deportadas mediante esta política durante los últimos meses y sostiene que otras miles más podrían ser enviadas a terceros países.

Durante el último año y medio, Estados Unidos ha negociado acuerdos con diferentes gobiernos, principalmente en África y América Latina, para recibir a personas deportadas que son ciudadanas de otros países.

Según reportes, algunos deportados procedentes de Cuba, Colombia y Venezuela han terminado en países africanos. También se han documentado casos de personas de Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras y Venezuela trasladadas a Liberia.

En testimonios recogidos por la prensa hispana, algunos de los deportados dijeron que supieron que serían enviados a África apenas unas horas antes del vuelo o incluso cuando ya estaban a bordo.

Entre los destinos mencionados también aparecen países como la República Centroafricana y Sudán del Sur.

La Corte Suprema todavía no resuelve el caso

Las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson señalaron que habrían rechazado la solicitud de emergencia presentada por el gobierno.

Por su parte, James Percival, asesor jurídico general del Departamento de Seguridad Nacional, celebró la decisión en X y afirmó que la política de deportación a terceros países vuelve a estar vigente. También instó a las personas sujetas a deportación a abandonar voluntariamente Estados Unidos y mencionó un incentivo de $3,000 junto con un vuelo de regreso.

In our second Supreme Court victory in less than a week, DHS’s third country removal policy is back in effect. A bad day for criminal illegals and open borders activists alike. It’s not too late to get $3,000 and a flight home. https://t.co/tBm76gYleG — James Percival (@DHSGenCounsel) September 29, 2026

La decisión actual no determina de manera definitiva si las deportaciones a terceros países son legales. Por ahora, permite que la administración Trump continúe aplicándolas mientras la Corte Suprema prepara los argumentos que escuchará en diciembre.

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