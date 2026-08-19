EE.UU. envía a mexicanos a Guatemala y Honduras pese a que México acepta su retorno

La administración de Donald Trump ha comenzado a enviar discretamente a mexicanos deportados desde Estados Unidos hacia Guatemala y Honduras, pese a que el gobierno de México sostiene que está dispuesto a recibir a todos sus nacionales expulsados del país.

De acuerdo con información publicada por CBS News, dos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), quienes hablaron bajo condición de anonimato, señalaron que las autoridades estadounidenses han trasladado durante meses a ciudadanos mexicanos hacia esos dos países. Los vuelos incluso atraviesan territorio mexicano antes de continuar hacia Centroamérica.

Uno de los funcionarios indicó que cientos de mexicanos habrían sido enviados a Guatemala y Honduras, aunque no fue posible establecer una cifra exacta.

México rechaza deportaciones de mexicanos

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó al medio citado que México no ha autorizado este tipo de mecanismo y rechazó que sus ciudadanos sean enviados a terceros países.

“El gobierno de México acepta el retorno de todos sus nacionales. Por lo tanto, rechaza la deportación de ciudadanos mexicanos a terceros países y no tiene ningún acuerdo vigente en ese sentido”, señaló la dependencia.

La SRE agregó que México adopta las medidas necesarias para garantizar el “retorno seguro y digno” de sus nacionales a territorio mexicano.

La postura mexicana marca una diferencia frente a otras operaciones de deportación a terceros países impulsadas por Washington. En estos casos, Estados Unidos envía a una persona a una nación distinta a aquella de la que es ciudadano.

Una estrategia para disuadir la migración

Según los funcionarios citados CBS News, una de las razones detrás de los traslados sería aumentar la distancia entre los inmigrantes mexicanos deportados y la frontera entre México y Estados Unidos, con el propósito de desalentar nuevos intentos de ingreso irregular.

Adam Isacson, investigador de la Oficina de Washington para América Latina, consideró que la medida tiene un componente de disuasión.

“Esto es casi totalmente punitivo”, dijo Isacson a CBS News. El especialista explicó que enviar a los mexicanos más al sur dificulta que regresen rápidamente a la frontera estadounidense y, al mismo tiempo, busca mostrar las consecuencias de permanecer sin autorización en Estados Unidos.

El DHS, por su parte, defendió la política migratoria de Trump y afirmó que la administración está utilizando “todas las opciones legales” para cumplir su promesa de realizar la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos.

Hasta el momento, los gobiernos de Guatemala y Honduras no se han manifestado sobre estos traslados.

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