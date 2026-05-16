Juez ordena regreso de colombiana deportada al Congo por gobierno de Trump

Un juez federal de Estados Unidos ordenó al gobierno del presidente Donald Trump devolver “lo antes posible” a una mujer colombiana que fue deportada a la República Democrática del Congo, pese a que ese país había rechazado recibirla debido a sus delicadas condiciones médicas.

La decisión fue emitida por el juez Richard J. Leon, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, quien calificó como “probablemente ilegal” la expulsión de Adriana María Quiroz Zapata, de 55 años. El magistrado también ordenó a la administración presentar antes del viernes un informe detallando las acciones para facilitar su regreso a territorio estadounidense.

El caso ha generado fuerte atención porque expone nuevamente las políticas migratorias impulsadas durante la administración Trump, particularmente la estrategia de enviar inmigrantes a “terceros países” con los que no tienen relación alguna.

De acuerdo con documentos judiciales retomados por CNN, Quiroz Zapata ingresó a Estados Unidos en agosto de 2024 y posteriormente fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Migrante obtuvo protección contra deportación a Colombia

Según el expediente judicial, un juez de inmigración estadounidense ya había determinado que Adriana Quiroz no podía ser deportada a Colombia porque existía una alta probabilidad de que sufriera tortura o represalias vinculadas con funcionarios colombianos.

En entrevista con The New York Times desde el Congo, la mujer aseguró que huyó de Colombia para escapar de una expareja presuntamente relacionada con la policía nacional de ese país.

Mientras las autoridades estadounidenses buscaban otro destino para deportarla, la República Democrática del Congo rechazó formalmente aceptarla en abril debido a que no podía garantizar el tratamiento médico que requería.

La defensa legal de Quiroz Zapata explicó que la mujer padece diabetes, hiperlipidemia e hipotiroidismo, enfermedades que requieren atención constante y medicamentos especializados.

Pese a esa negativa oficial, la administración Trump la embarcó el 16 de abril en un vuelo de deportación hacia el Congo, donde permanece actualmente.

“Se enfrenta a un riesgo diario de muerte”: juez

En su resolución, el juez Richard Leon fue contundente sobre las consecuencias de la deportación.

“Fue enviada a un país que se negó a aceptarla porque no puede brindarle la atención médica necesaria”, escribió el magistrado.

El juez añadió que la mujer enfrenta “un riesgo diario de complicaciones médicas, incluso la muerte”, debido a la falta de atención adecuada.

La abogada Lauren O’Neal también criticó la actuación de las autoridades migratorias estadounidenses y aseguró que este tipo de casos evidencian abusos dentro del sistema de deportaciones.

“Exigir responsabilidades al poder ejecutivo es la única manera de garantizar una supervisión adecuada”, declaró O’Neal en un comunicado citado por CNN.

El fallo también hace referencia al polémico caso del migrante salvadoreño Kilmar Armando Abrego García, deportado erróneamente a El Salvador y posteriormente obligado a regresar a Estados Unidos tras meses de litigio.

La administración Trump ha enfrentado múltiples críticas por endurecer las deportaciones y utilizar acuerdos con terceros países para expulsar migrantes incluso cuando existen riesgos humanitarios o legales.

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