Despiden en su escuela a Kevin González, joven con cáncer terminal, entre aplausos en Durango

Con flores blancas, música de banda de guerra y aplausos, familiares, compañeros y maestros dieron el último adiós a Kevin González, un joven de 18 años que falleció a causa de cáncer de colon en fase terminal en Durango.

El homenaje de cuerpo presente se realizó en la preparatoria donde estudiaba, en un ambiente marcado por la tristeza, pero también por el cariño de quienes compartieron momentos con él.

El féretro de Kevin fue recibido por estudiantes vestidos de blanco, quienes guardaron un minuto de silencio mientras resonaban los tambores de la banda de guerra del plantel.

Aunque el joven no logró concluir sus estudios debido a su enfermedad, la comunidad escolar decidió despedirlo simbólicamente en el lugar donde soñaba graduarse.

“Hoy nos encontramos aquí con un gran dolor en el corazón”, expresó Citlali Zamarripa, compañera del joven, en declaraciones recogidas por Telemundo Chicago.

“Gracias por tu amistad, por tu manera de ser y por todos los momentos que nos regalaste”, añadió durante el homenaje.

Padres deportados lograron despedirse de Kevin

Uno de los momentos más emotivos de la despedida fue la presencia de los padres de Kevin, quienes lograron regresar de emergencia tras ser deportados de Estados Unidos para acompañar a su hijo en sus últimos días.

Familiares provenientes de Chicago también viajaron a Durango para estar presentes en el funeral. Debido a ello, el velorio que comenzó desde el lunes fue pospuesto hasta el miércoles 13 de mayo para esperar su llegada.

Nancy Ramírez, tía del joven, relató que el traslado desde Estados Unidos fue complicado y que incluso uno de los hermanos de Kevin no pudo viajar.

“No pudimos llegar antes, pero aquí estamos con ella. Somos una familia muy unida; su dolor es nuestro dolor”, comentó.

De acuerdo con amigos y compañeros, Kevin era recordado como un joven alegre, extrovertido y apasionado por la música y el futbol.

“Siempre escuchaba música y nos decía que permaneciéramos unidos como salón”, recordó Teresa Guadalupe Alcántar.

🔴🕊️ #Durango despide a Kevin González, joven de 18 años que conmovió a miles de personas por su lucha contra el cáncer terminal y por su deseo de reencontrarse con sus padres.



Kevin padecía cáncer de colon en etapa 4 y su última voluntad era volver a abrazar a su mamá y a su… pic.twitter.com/tpqH99nrz1 — Prensa Digital (@PrensaDigital9) May 10, 2026

Kevin fue sepultado con la camiseta del América

Tras el homenaje escolar, el cuerpo de Kevin fue trasladado a una iglesia de la ciudad para una misa de despedida. Posteriormente, familiares y amigos participaron en una procesión hacia el panteón donde finalmente fue sepultado.

Uno de los detalles que más conmovió a quienes acudieron fue que el joven, quien habría cumplido 19 años el próximo 26 de mayo, fue enterrado con la camiseta del Club América, equipo del que era aficionado.

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