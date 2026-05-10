Muere Kevin González, joven con cáncer terminal, tras reencontrarse con sus padres en Durango

Kevin González, un joven de 18 años originario de Chicago, murió este domingo 10 de mayo en el estado mexicano de Durango, luego de enfrentar un agresivo cáncer de colon en etapa terminal y de reencontrarse apenas un día antes con sus padres, Isidoro González Avilés y Norma Anabel Ramírez Amaya.

El caso provocó conmoción en ambos países debido a la lucha contrarreloj que emprendió la familia para reunirse antes de la muerte del joven.

Y es que los padres de Kevin cruzaron a EE.UU. de manera ilegal a mediados de abril, luego de que les fueara negada una visa humanitaria, que solicitaron para viajar a Chicago para despedirse de su hijo.

El deseo de Kevin era volver a ver a sus padres

Kevin había hecho pública una petición sencilla pero urgente: quería despedirse de sus padres.

El joven atravesaba la fase más crítica de la enfermedad. Su estado físico empeoraba rápidamente; tenía dificultades para hablar, comer e incluso mantenerse despierto, según relató su familia a Telemundo Chicago.

“Los días de mi hermano están contados. Lo único que quería era tener a mis padres con él”, declaró en ese momento Jovany Ramírez al mismo medio.

🔴🕊️ #Durango despide a Kevin González, joven de 18 años que conmovió a miles de personas por su lucha contra el cáncer terminal y por su deseo de reencontrarse con sus padres.



Kevin padecía cáncer de colon en etapa 4 y su última voluntad era volver a abrazar a su mamá y a su… pic.twitter.com/tpqH99nrz1 — Prensa Digital (@PrensaDigital9) May 10, 2026

Kevin había sido diagnosticado con cáncer de colon metastásico en enero pasado. Mientras recibía atención médica en Chicago, sus padres permanecían en México debido a antecedentes migratorios que les impedían regresar legalmente a Estados Unidos, ya que anteriormente habían sido deportados.

La familia intentó ingresar legalmente a Estados Unidos

Tras conocer que Kevin ya no respondía favorablemente al tratamiento, la familia buscó permisos humanitarios para que Isidoro González Avilés y Norma Anabel Ramírez Amaya pudieran acompañarlo.

Sin embargo, las autoridades estadounidenses rechazaron las solicitudes.

NBC Chicago informó que un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) explicó que los padres solicitaron visas de turista B1/B2, las cuales fueron negadas por antecedentes de estancia irregular y entradas ilegales previas al país.

La desesperación llevó a Isidoro y a Norma a cruzar nuevamente la frontera sin documentos, pero fueron detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el 14 de abril cerca de Douglas, Arizona, y trasladados a un centro migratorio en Florence.

THE LAST HUG



Kevin González has Stage 4 colon cancer. He was born in America, but his parents were deported. All he wanted was to see his parents one last time- but the Trump administration said "No!"



However a federal judge overruled them & allowed the family reunite



Your… pic.twitter.com/lRElg0H32w — Lovable Liberal and his Old English sheepdog (@DougWahl1) May 10, 2026

Kevin viajó a México para esperar a sus padres

Mientras sus padres seguían detenidos, Kevin tomó una decisión definitiva: abandonar Chicago y trasladarse a Durango para esperar allá el posible reencuentro con su familia.

La casa de su abuela materna se convirtió en el sitio donde el joven pasó sus últimos días acompañado por familiares cercanos.

De acuerdo con Telemundo Chicago, médicos que atendían a Kevin enviaron cartas a las autoridades migratorias estadounidenses solicitando la liberación humanitaria de los padres y recomendando atención paliativa para el joven debido al avance irreversible del cáncer.

El juez autorizó la deportación acelerada

El caso llegó hasta una corte federal en Tucson, Arizona, donde un juez debía determinar si Isidoro González enfrentaría cargos por reingreso ilegal a Estados Unidos.

Durante la audiencia, el padre de Kevin pidió entre lágrimas ser enviado a México para ver a su hijo antes de que muriera.

Fernando Sánchez, cónsul de México en Tucson, declaró que el juez se mostró conmovido por la situación familiar y autorizó una deportación acelerada.

Posteriormente, autoridades consulares coordinaron el traslado de los padres desde Arizona hacia México para concretar el reencuentro.

El último abrazo

Después de cruzar por Nogales, Sonora, Isidoro y Norma viajaron hasta Durango prácticamente sin descanso.

La tarde del sábado 9 de mayo finalmente llegaron a la vivienda donde Kevin permanecía delicado de salud. “Estamos sin dormir desde la noche del miércoles. No hemos descansado por ir a la corte”, contó Isidoro González tras reencontrarse con su hijo.

También recordó el momento que más lo impactó durante su detención: ver a Kevin en televisión pidiendo volver a abrazarlos.

“Me quebró. Me caí de rodillas llorando”, relató.

Muere Kevin González horas después de reencontrarse con sus padres

Horas después del reencuentro, Kevin sufrió una fuerte crisis de salud. Familiares señalaron que sus últimas palabras fueron “mamá”.

Paramédicos acudieron al domicilio y confirmaron el fallecimiento del joven la mañana de este domingo 10 de mayo, Día de las Madres.

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