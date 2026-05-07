ICE libera a hombre que pasó cinco meses bajo su custodia, fue a una cita para su residencia permanente

Allan Michael Marrero, detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una cita rutinaria para tramitar su tarjeta de residencia, regresó a su hogar en el Lower East Side de Nueva York después de pasar 150 días bajo custodia.

La liberación fue recibida con una emotiva celebración en Middle Church, donde se congregaron familiares, líderes religiosos y autoridades locales.

ICE lo detuvo durante una cita migratoria

Marrero, originario de las Islas Caimán, fue detenido el 24 de noviembre de 2025 debido a una antigua orden de deportación emitida en 2022 por no presentarse a una audiencia de inmigración relacionada con una visa de turista que había vencido en 2013.

Sin embargo, había iniciado su proceso de asilo por su identidad LGBTQ+ dentro del tiempo permitido de su visa.

Durante su detención, Marrero fue trasladado a cinco centros de detención del ICE en distintos estados, incluyendo Nueva Jersey, Arizona, Texas, Florida y Mississippi. Relató que los traslados nocturnos, en los que permanecía encadenado durante horas, fueron física y emocionalmente agotadores.



“Los traslados nocturnos eran agotadores físicamente. Aquí te encadenaban por los tobillos, a la cintura y a las muñecas durante hasta ocho horas seguidas”, dijo Marrero.

Juez ordenó su liberación bajo fianza

A pesar de que un juez ordenó su liberación bajo fianza en enero, el ICE se negó a aceptarla, manteniéndolo bajo custodia hasta que una demanda judicial permitió su salida.



Su abogado, Alex Rizio, de Make the Road New York, destacó que Marrero no tiene antecedentes penales y agradeció la colaboración de la comunidad que luchó por su liberación.



“Estamos aquí gracias a la fortaleza de Allan, al amor de Matthew y a una comunidad de personas que utilizan su talento y su pasión para lograr la justicia”, señaló Rizio.



El esposo de Marrero, Matthew, expresó su alegría por el regreso de Allan y señaló que la experiencia ha reforzado su compromiso por apoyar a quienes permanecen bajo custodia del ICE.



“El amor lo ha traído de vuelta a casa, pero la justicia aún tiene trabajo por hacer”, dijo Matthew Marrero.



La pareja espera que su historia sirva de ejemplo y motivación para otras familias afectadas por detenciones de inmigración y continuará trabajando para que Marrero obtenga su tarjeta de residencia.

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