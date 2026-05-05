Sangre en la orina, el síntoma principal del cáncer de vejiga

La presencia de sangre en la orina, conocida como hematuria, se presenta como el principal síntoma del cáncer de vejiga. A veces, puede confundirse con otros problemas urinarios. La Asociación Española de Urología (AEU) enfatiza la importancia de no ignorar estos signos.

La AEU advierte que, aunque la hematuria no se relacione directamente con cáncer, siempre debe ser evaluada por un especialista para descartar complicaciones, reseña EFE Salud. La detección temprana mejora significativamente el pronóstico y puede hacer posibles tratamientos menos invasivos.

Factores de riesgo identificables

El tabaquismo es identificado como el mayor factor de riesgo en el desarrollo de cáncer de vejiga, aumentando el riesgo hasta tres veces en fumadores.

Otros factores que contribuyen al riesgo incluyen la exposición ocupacional a sustancias industriales y condiciones parasitarias. Estudios recientes también sugieren una posible relación con el virus del papiloma humano (VPH).

Otros síntomas a tomar en cuenta

Los síntomas adicionales del cáncer de vejiga, más allá de la hematuria (sangre en la orina), incluyen señales que pueden indicar avance de la enfermedad y deben ser monitoreados de cerca.

Síntomas urinarios comunes. Estos forman parte del síndrome irritativo miccional y suelen aparecer en tumores más profundos: dolor o ardor al orinar, aumento de la frecuencia urinaria, urgencia para orinar incluso con vejiga vacía, dificultad para iniciar la micción o chorro débil, y levantarse frecuentemente por la noche.

Síntomas de avance. En etapas más avanzadas o con diseminación, surgen: imposibilidad de orinar, dolor lumbar bajo (unilateral), dolor abdominal o pélvico, dolor óseo, pérdida de apetito y peso involuntario, hinchazón en pies o piernas, fatiga extrema y debilidad.

Recomendación clave. Estos signos no son exclusivos del cáncer de vejiga y pueden deberse a infecciones u otras causas, pero su persistencia justifica consulta médica inmediata para descartar complicaciones.

Exámenes de detección

Para determinar la causa de la hematuria (presencia de sangre en la orina), el médico suele combinar historia clínica, exploración física y una serie de exámenes complementarios.

Exámenes de laboratorio básicos

Análisis de orina completo (uroanálisis): Se confirma la hematuria, se buscan bacterias, leucocitos, proteínas y se examina la morfología de los glóbulos rojos para orientar si el sangrado es glomerular o de vías urinarias bajas.

Se confirma la hematuria, se buscan bacterias, leucocitos, proteínas y se examina la morfología de los glóbulos rojos para orientar si el sangrado es glomerular o de vías urinarias bajas. Cultivo de orina: Se usa si hay sospecha de infección urinaria (es decir, si hay síntomas como ardor al orinar, aumento de frecuencia o fiebre).

Se usa si hay sospecha de infección urinaria (es decir, si hay síntomas como ardor al orinar, aumento de frecuencia o fiebre). Análisis de sangre: Se evalúa función renal (creatinina, urea), hemoglobina (para descartar anemia) y, según el caso, pruebas de coagulación u otros marcadores.

Pruebas de imagen

Ecografía renal y de vejiga: Es la primera prueba de imagen; permite ver riñones, vejiga, presencia de cálculos, tumores o anomalías estructurales.

Es la primera prueba de imagen; permite ver riñones, vejiga, presencia de cálculos, tumores o anomalías estructurales. Tomografía computarizada de abdomen y pelvis (uropielotomografía por TC): Se usa para detectar cálculos, masas tumorales, obstrucciones o inflamación de los riñones con más detalle que la ecografía.

Se usa para detectar cálculos, masas tumorales, obstrucciones o inflamación de los riñones con más detalle que la ecografía. Uro‑RMN o urografía por resonancia magnética: En algunos casos, se emplea para evaluar el sistema urinario, especialmente si no se puede usar contraste o TC.

Procedimientos invasivos dirigidos

Cistoscopia: Se introduce un endoscopio fino por la uretra hasta la vejiga para visualizar directamente vejiga y uretra, y detectar tumores, inflamación, cálculos o lesiones.

Se introduce un endoscopio fino por la uretra hasta la vejiga para visualizar directamente vejiga y uretra, y detectar tumores, inflamación, cálculos o lesiones. Biopsia renal: Se realiza si se sospecha una enfermedad glomerular (por ejemplo, glomerulonefritis) basada en hematuria, proteína en orina, alteración de la función renal o antecedentes familiares.

Pruebas complementarias según sospecha

Pruebas genéticas o de hemoglobinopatías: Si se piensa en anemia falciforme, síndrome de Alport u otras enfermedades hereditarias.

Si se piensa en anemia falciforme, síndrome de Alport u otras enfermedades hereditarias. Pruebas de autoinmunidad (por ejemplo, ANA, ANCA): Cuando se sospecha enfermedad autoinmune o vasculitis como causa de hematuria glomerular.23

En la práctica, el médico selecciona estas pruebas según el tipo de hematuria (macroscópica o microscópica), la edad, sexo, síntomas asociados y los resultados iniciales de orina y sangre. Si quieres, puedes indicar tu edad y síntomas y te explico qué pruebas serían más probables en tu caso.

Progresos en los tratamientos

Recientemente, se ha destacado el impacto que tienen la inmunoterapia y los anticuerpos conjugados en el tratamiento de este cáncer, mejorando las expectativas de los pacientes.

La monitorización detalla el uso de ADN tumoral circulante (ctDNA) y nuevas dianas terapéuticas, lo que augura un futuro más personalizado y efectivo en los tratamientos oncológicos, según SEOM.

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