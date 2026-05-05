¿Qué tan beneficiosa es la autofagia para la salud? Mitos y realidades del ayuno intermitente

En octubre de 2016, el biólogo japonés Yoshinori Ohsumi recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por sus descubrimientos sobre los mecanismos de la autofagia, un proceso por el cual las células descomponen y reciclan sus propios componentes dañados o innecesarios.

La palabra proviene del griego: auto (uno mismo) y phagein (comer). En pocas semanas, el término saltó de los laboratorios de biología molecular a los titulares de revistas de estilo de vida, dietas y bienestar, ligado casi de forma inmediata al fenómeno del ayuno intermitente.

En la actualidad, es motivo de debate este proceso celular, algunos sobreestimando los beneficios para la salud y otros especialistas desacreditándolo. La discusión es tal que ha trascendido los consultorios médicos para colarse hasta las redes sociales, donde pseudoexpertos tienen el descaro de opinar categóricamente, sin evidencia científica.

Definitivamente, la autofagia es un mecanismo celular real, demostrado y fundamental para la vida. El debate científico no es si existe, sino si el ayuno intermitente la activa de manera relevante en humanos y si eso se traduce en beneficios clínicos concretos.

De la célula al plato

El ayuno intermitente agrupa distintos protocolos alimenticios que alternan períodos de ingesta con períodos de abstinencia: el modelo 16:8 (dieciséis horas de ayuno y ocho de alimentación), el protocolo 5:2 (cinco días normales y dos de restricción calórica severa) o el ayuno de 24 horas son los más populares.

La promesa que los une es seductora: si el cuerpo no recibe alimento durante cierto tiempo, activa la autofagia y, con ella, una especie de “limpieza profunda” celular con efectos rejuvenecedores, antiinflamatorios y hasta anticancerígenos.

Millones de personas en todo el mundo han adoptado estas prácticas. Según datos de Google Trends, las búsquedas de “ayuno intermitente” aumentaron más de un 400% entre 2016 y 2023. Libros, aplicaciones móviles, influencers y clínicas de salud han construido industrias enteras sobre esta promesa.

Lo que dice la evidencia

La autofagia fue descrita inicialmente en organismos modelo como la levadura y el ratón. En esos contextos, su activación mediante la restricción de nutrientes mostró efectos notables: mayor longevidad en gusanos y moscas, reducción de marcadores de inflamación, eliminación de proteínas mal plegadas asociadas a enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson y supresión de ciertos tipos de tumores en etapas tempranas.

En humanos, la investigación confirma que la autofagia se activa durante el ayuno, el ejercicio físico intenso y en condiciones de estrés metabólico. Estudios observacionales y algunos ensayos clínicos sugieren que el ayuno intermitente puede contribuir a la pérdida de peso, mejorar la sensibilidad a la insulina, reducir marcadores inflamatorios y favorecer la salud cardiovascular en ciertos perfiles de pacientes.

Ayuno de 0 a 12 horas. El cuerpo consume glucógeno hepático. Aún no hay evidencia robusta de autofagia activa.

Ayuno de 12 a 18 horas. Inicio de cetosis leve. Señales moleculares de activación autofágica detectadas en modelos animales.

Ayuno de 18 a 24 horas. Mayor activación autofágica reportada. Difícil de medir directamente en tejidos humanos.

Ayuno de +24 horas. Efectos más pronunciados, pero también mayor riesgo de pérdida de masa muscular.

8 afirmaciones bajo la lupa

Mito 1: “Saltarse el desayuno activa la autofagia de inmediato y limpia las células”.

Realidad: La activación autofágica requiere al menos 12-16 h de ayuno según los datos disponibles. No ocurre con omitir una comida.

Mito 2: “El ayuno intermitente cura el cáncer activando la autofagia”.

Realidad: La relación autofagia-cáncer es paradójica: puede suprimir tumores en fases iniciales, pero también favorecer su supervivencia en fases avanzadas.

Mito 3: “Cualquier persona puede y debe practicar ayuno intermitente”.

Realidad: Está contraindicado en embarazadas, personas con trastornos de la conducta alimentaria, diabéticos tipo 1 sin supervisión y menores de edad.

Mito 4: “El Nobel de Ohsumi valida el ayuno intermitente como práctica saludable”.

Realidad: El Nobel reconoció el descubrimiento del mecanismo biológico, no una dieta específica. Ohsumi mismo ha pedido cautela ante la extrapolación comercial.

Expertos señalan que existe evidencia sólida en organismos modelo y datos prometedores en humanos, pero aún no se puede decir con certeza qué duración, frecuencia o tipo de ayuno maximiza la autofagia en distintos tejidos humanos, ni si eso se traduce necesariamente en mejor salud.

Un proceso real, una práctica que exige matices

La autofagia es uno de los procesos más fascinantes y fundamentales de la biología celular. Su papel en la homeostasis, el envejecimiento y la enfermedad es indiscutible. Sin embargo, la distancia entre esa realidad molecular y la promesa de que ayunar dieciséis horas al día “limpia tu cuerpo y alarga tu vida” es aún considerable.

El ayuno intermitente puede ser una herramienta útil para determinadas personas, bajo supervisión y con objetivos claros. Pero presentarlo como una palanca universal de salud, basada en una lectura simplificada del Nobel de Ohsumi, es un ejercicio de reduccionismo que la evidencia disponible no sostiene.

La recomendación del consenso científico actual es clara: antes de adoptar cualquier protocolo de ayuno, consultar con un profesional de la salud, conocer las contraindicaciones y no esperar de la autofagia milagros que la ciencia todavía no ha confirmado.

También te puede interesar:

· ¿Por qué sentimos hormigueo en las extremidades?

· Elimina cálculos renales de forma natural

· Beber agua tibia, un hábito ancestral convertido en tendencia viral