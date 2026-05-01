Beber agua tibia, un hábito ancestral convertido en tendencia viral

El fenómeno de beber agua tibia ha capturado la atención de los jóvenes a nivel global. Originalmente promovido por la medicina tradicional china y el Ayurveda, este hábito ha proliferado a través de plataformas sociales, siendo popularizado por influencers en TikTok e Instagram.

Son videos con millones de visualizaciones que están etiquetados con las frases “newly Chinese” y “Chinamaxxing”. En ellos aparecen principalmente jóvenes bebiendo agua tibia, desayunando alimentos calientes y comenzando el día con estiramientos, resalta una publicación de BBC Mundo.

La medicina tradicional sostiene que el agua tibia potencia la energía vital, o Qi, favoreciendo la salud y la longevidad. Usuarios como Maryam Khan destacan una mejora de bienestar personal a través de este simple hábito, además de prácticas asociadas como el tai chi.

Khan confiesa que, al tomar cafeína, después se sentía bastante mareada, “entonces empecé a beber agua caliente sola, a veces con menta, limón… y sí que me sentía más fresca”.

La ciencia detrás del hábito

Expertos en salud ofrecen una visión crítica sobre los beneficios. Si bien algunos estudios destacan ventajas en la digestión, otros enfatizan la falta de evidencia sólida que respalde afirmaciones más extremas sobre la “desintoxicación” del organismo o la pérdida de peso.

El creciente interés en hábitos como beber agua tibia puede ser visto como una respuesta a la desconfianza en prácticas médicas modernas. La Dra. Shyama Kuruvilla, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), subraya la necesidad de equilibrar la medicina tradicional y la contemporánea, resaltando su valor cultural y espiritual en la búsqueda de un bienestar holístico.

Jóvenes hacen de este hábito un estilo de vida saludable. Crédito: TetianaKtv | Shutterstock

Posibles efectos secundarios

Beber agua tibia regularmente es generalmente seguro y no conlleva riesgos importantes para la mayoría de las personas, siempre que la temperatura no sea demasiado alta y el consumo sea moderado.

Cuándo puede haber riesgos

Temperatura muy caliente (más que “tibia”) : Si el agua está muy caliente, puede quemar mucosa bucal, lengua o esófago, y el consumo prolongado de líquidos muy calientes se ha asociado con mayor riesgo de daño en la mucosa digestiva y en algunos estudios con ciertos tumores en eso‑gastroesofágicos.

: Si el agua está muy caliente, puede quemar mucosa bucal, lengua o esófago, y el consumo prolongado de líquidos muy calientes se ha asociado con mayor riesgo de daño en la mucosa digestiva y en algunos estudios con ciertos tumores en eso‑gastroesofágicos. Sensibilidad dental : Beber agua caliente o muy caliente de forma frecuente puede, con el tiempo, debilitar el esmalte y favorecer sensibilidad dental o caries.

: Beber agua caliente o muy caliente de forma frecuente puede, con el tiempo, debilitar el esmalte y favorecer sensibilidad dental o caries. Exceso de volumen: Si se toma mucha agua tibia (u otra temperatura) en poco tiempo, puede aparecer sobrehidratación o hiponatremia (descenso peligroso del sodio en sangre), con síntomas como náuseas, dolor de cabeza, confusión o fatiga.

¿Qué se considera “tibia”?

Como referencia, se suele considerar agua tibia cuando está alrededor de 37–45 ºC, es decir, cercana a la temperatura corporal o ligeramente más caliente al tacto, sin que escaldar.

Beber agua tibia en cantidades razonables (por ejemplo, 1–2 litros al día repartidos) se considera seguro y puede ayudar a la digestión y a la hidratación.

Puedes beber agua tibia de forma regular, pero evita que esté hirviendo o muy caliente; vigila que no te irrite la boca o la garganta y no sobreexcedas con la cantidad total de agua diaria. Si tienes gastritis, problemas esofágicos o sensibilidad dental, conviene consultar con tu médico para ajustar temperatura y volumen.

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