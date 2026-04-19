¡Cuidado cuando mientes! La voz no engaña sostenidamente

Las emociones, tanto positivas como negativas, influyen directamente en la calidad y el tono de nuestra voz. Por eso, aunque muchas veces seamos capaces de modularla para ocultar lo que sentimos, la voz no engaña sostenidamente.

La logopeda Laura Martín detalló a EFE Salud cómo las emociones, como el miedo o la tristeza, generan tensión en los músculos del cuello y mandíbula, afectando la laringe y resultando en una voz temblorosa o monótona.

“Una emoción negativa nos genera una tensión que sentimos en los músculos del cuello y de la mandíbula; se ponen rígidos y, al estar rígidos, el espacio interno por el que respiramos y que es el mismo conducto por el que hablamos, se estrecha mucho. Incluso no se puede mover porque hay una especie de contractura”, agrega.

El estrés y la ansiedad se manifiestan en la voz a través de una cadencia más rápida y una falta de pausas. Estas emociones pueden llevar a una comunicación menos efectiva, afectando la capacidad de escuchar y la atención del interlocutor.

Técnicas para controlar la voz

Existen diversas técnicas para educar la voz en el ámbito profesional, que incluyen ejercicios de respiración y modulación. Es lo que hacen los actores: educar la voz para transmitir emociones, aunque sean fingidas.

“Controlar la voz, se puede. La cuestión es cuánto tiempo puede sostenerse”, señala Laura Martín

Enfatiza también la importancia de evitar la impostación de la voz, sugiriendo que los comunicadores deben encontrar su propia identidad vocal para ser auténticos al transmitir su mensaje.

Hablar en público puede provocar un miedo significativo, generando inestabilidad y temblor en la voz. Esta ansiedad puede resultar en respuestas físicas como taquicardias y sudor frío. Martín aconseja la práctica de oratoria como una forma efectiva de manejar el nerviosismo y proyectar con claridad las emociones deseadas.

Prepararla para la vida diaria

La técnica vocal en la actuación es una herramienta central para proyectar la voz, modular emociones, mejorar la dicción y sostener interpretaciones más claras y seguras. También ayuda a proteger la voz del desgaste, algo especialmente importante en teatro y trabajos de voz intensivos.

En la actuación. En escena, la voz no solo transmite texto: comunica intención, carácter, ritmo y estado emocional. Una buena técnica permite que el actor llegue al público sin forzar, mantenga la claridad incluso en espacios grandes y adapte su tono según el personaje o la situación dramática.

En la vida diaria. Fuera del escenario, la técnica vocal sirve para hablar con más claridad, confianza y control. Puede ayudar en presentaciones, entrevistas, docencia, atención al público y conversaciones cotidianas, porque mejora la respiración, la proyección y la expresividad.

Aplicaciones prácticas

Respiración diafragmática para hablar con menos tensión y más resistencia.

Articulación y dicción para que te entiendan mejor.

Modulación del tono para sonar más convincente o cercano según el contexto.

Cuidado vocal para evitar fatiga, ronquera o sobreesfuerzo.

Ejemplo sencillo. Si tienes que exponer en clase o en una reunión, una buena técnica vocal te permite empezar con una respiración más estable, hablar con mayor volumen sin gritar y remarcar ideas clave con cambios de ritmo o entonación. Eso hace que tu mensaje sea más claro y más persuasivo.

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