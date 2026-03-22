¿Por qué duermes y sientes que no sueñas?

El sueño es uno de los fenómenos biológicos más estudiados y, al mismo tiempo, más misteriosos para la ciencia. Pasamos aproximadamente un tercio de nuestra vida durmiendo y, dentro de ese tiempo, el cerebro despliega una actividad extraordinaria: consolida recuerdos, regula emociones y, en muchos momentos, construye mundos imaginarios que llamamos sueños. Sin embargo, millones de personas se despiertan con la certeza de no haber soñado nada. ¿Es eso realmente posible? ¿O el problema está en otra parte?

Pocas frases suenan tan categóricas como “yo no sueño”. Muchas personas la repiten con total convicción cada mañana. Sin embargo, la neurociencia tiene una respuesta clara y un tanto desconcertante al respecto: casi con toda certeza, sí soñaste. Lo que falló no fue el sueño, sino la memoria.

Se sueña, aunque no se recuerde

Para entender por qué ocurre esto, hay que adentrarse en la arquitectura del sueño. Una noche normal se divide en ciclos de aproximadamente 90 minutos, cada uno compuesto por cuatro fases. Las primeras tres —N1, N2 y N3— corresponden al sueño no REM, donde el cerebro se va desacelerando progresivamente. Mientras que la cuarta fase, conocida como REM (del inglés Rapid Eye Movement o movimiento ocular rápido), es el escenario principal de los sueños.

Durante el REM, la actividad cerebral se dispara de forma sorprendente: el hipocampo, la amígdala y la corteza visual trabajan casi con la misma intensidad que cuando estamos despiertos. Es en este estado donde el cerebro construye narrativas, rostros, lugares y emociones que conforman los sueños. Un adulto sano puede pasar entre una hora y media y dos horas en fase REM a lo largo de una noche, distribuidas en varios fragmentos.

Fases del sueño. Crédito: Claude.ai | Cortesía

Entonces, ¿por qué tantas personas juran que no sueñan? La respuesta está en lo que ocurre en los primeros minutos tras despertar.

La memoria del sueño es frágil y fugaz

Recordar un sueño no es automático. Requiere que el cerebro complete un proceso de consolidación de la memoria a corto plazo justo en el momento del despertar, y ese proceso es extraordinariamente vulnerable. Varios factores conspiran en su contra.

El primero es el momento del despertar. Si una persona sale del sueño profundo (fase N3) en lugar de hacerlo desde el REM, es muy probable que no traiga consigo ningún recuerdo onírico, porque el contenido narrativo de los sueños vívidos se genera principalmente en la fase REM. Quien se despierta con una alarma brusca en medio de un ciclo de sueño profundo no interrumpe un sueño: interrumpe una fase del proceso en la que los sueños más elaborados simplemente no estaban ocurriendo, o apenas comenzaban.

El segundo factor es la velocidad del olvido. Estudios realizados con participantes despertados durante el REM demostraron que, si se les preguntaba de inmediato, la mayoría describía con detalle lo que estaban soñando. Pero si pasaban apenas cinco minutos antes de que se les hiciera la misma pregunta, el recuerdo desaparecía en más de la mitad de los casos. El cerebro no archiva los sueños como archiva un número de teléfono: los borra activamente, a gran velocidad, en cuanto dejamos de prestarles atención.

El tercero es la química cerebral. Durante el sueño REM, los niveles de norepinefrina en el cerebro caen drásticamente. Esta sustancia, clave en la consolidación de recuerdos, está casi ausente durante el REM. Paradójicamente, es la fase donde más soñamos, y también donde el sistema de archivado de memoria trabaja con menos recursos. Cuando la norepinefrina vuelve a fluir al despertar, el recuerdo del sueño ya suele haberse disuelto.

¿Qué dice la ciencia?

Investigaciones en laboratorios del sueño han documentado con electroencefalogramas que personas que afirman no soñar nunca muestran, noche tras noche, actividad cerebral REM normal. Cuando se las despertaba durante esa fase, la mayoría reportaba imágenes, sensaciones o fragmentos narrativos. Al día siguiente, sin embargo, volvían a asegurar que no habían soñado nada.

Esto sugiere que “no soñar” es, en casi todos los casos, una cuestión de registro y no de ausencia real de actividad onírica. El cerebro fabricó el sueño; simplemente no dejó constancia de él en la memoria consciente.

El neurocientífico estadounidense Allan Hobson, de la Universidad de Harvard, especialista en sueño REM, calculó que olvidamos hasta el 95% de nuestros sueños, una cifra que contrasta con los cuatro a seis episodios oníricos que, según estiman los especialistas, tiene una persona adulta cada noche.

Existen, no obstante, excepciones clínicas. Hay personas que, tras lesiones específicas en la región parieto-occipital del cerebro, desarrollan lo que se conoce como Charcot-Wilbrand syndrome, una condición en la que la capacidad de soñar puede verse genuinamente reducida o eliminada. También se han documentado alteraciones en la actividad onírica en pacientes con ciertos tipos de depresión severa, donde las fases REM se ven comprometidas. Pero estos casos son raros y clínicamente identificables.

El papel del estilo de vida

Más allá de la neurología, los hábitos cotidianos tienen un efecto directo sobre cuántos sueños se recuerdan. El consumo de alcohol, aunque inicialmente sedante, suprime el sueño REM durante la primera mitad de la noche, reduciendo el tiempo total de sueño onírico. Algunos medicamentos, especialmente los antidepresivos del tipo ISRS, producen el mismo efecto. El estrés crónico y la privación de sueño, en cambio, generan lo que se conoce como “rebote REM”: al recuperar el sueño, el cerebro pasa más tiempo en fase REM de lo habitual, lo que puede traducirse en sueños más intensos y más fáciles de recordar.

Quien quiera comenzar a recordar sus sueños tiene a su disposición una herramienta de eficacia documentada: el diario de sueños. Escribir o grabar por voz lo que se recuerda en los primeros minutos tras despertar —antes de mirar el teléfono, antes de levantarse— activa el proceso de consolidación que normalmente se interrumpe. Con práctica, muchas personas descubren que sí sueñan, y con frecuencia.

Soñar es una función, no un lujo

Más allá de la curiosidad que genera recordar o no un sueño, la fase REM cumple funciones que la ciencia considera esenciales. Durante ella, el cerebro procesa experiencias emocionales del día, integra nueva información en redes de memoria ya existentes y, según algunas hipótesis, simula escenarios sociales para preparar respuestas emocionales futuras. Las personas privadas sistemáticamente de sueño REM muestran deterioro cognitivo, mayor irritabilidad y dificultades en la regulación emocional.

En ese sentido, soñar no es una decoración nocturna del cerebro. Es parte del mantenimiento del sistema.

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