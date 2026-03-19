Alcohol y hábitos de consumo: hallan vínculo entre tipo de bebida y ciertos trastornos

Un estudio presentado en la Sesión Científica Anual del Colegio Americano de Cardiología resalta los riesgos para la salud asociados al consumo de alcohol. Esta investigación, que involucra a más de 340,000 adultos británicos, proporciona un análisis detallado del consumo de alcohol a diferentes niveles y tipos de bebidas.

Los participantes del mismo fueron clasificados basándose en el consumo registrado de alcohol, midiendo en gramos por día y semana.

Se establecieron cuatro categorías: no bebedores, consumo bajo, consumo moderado y alto consumo, proporcionando un marco para evaluar los riesgos asociados.

Comparación entre tipos de bebidas

Los hallazgos del estudio indican que el impacto del consumo de alcohol varía dependiendo del tipo de bebida.

Mientras que el vino se asocia con un menor riesgo de mortalidad, el consumo de licores como cerveza o sidra, incluso a niveles bajos, puede resultar en un mayor riesgo de salud.

La investigación muestra que los bebedores moderados de vino tienen un 21% menos de riesgo de muerte por enfermedades cardiovasculares en comparación con los no bebedores. Por otro lado, el consumo de bebidas como la cerveza y los licores presenta un incremento del 9% en el riesgo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares.

Señalaron que varios factores podrían explicar las diferencias según el tipo de alcohol. Por ejemplo, que ciertos compuestos presentes en el vino tinto, como los polifenoles y los antioxidantes, pueden ser beneficiosos para la salud cardiovascular; y además es probable que el vino se consuma con las comidas y por personas con dietas de mayor calidad y hábitos más saludables en general. Al contrario que licores como cerveza y sidra, que se consumen con mayor frecuencia fuera de las comidas y se asocian con una menor calidad general de la dieta y otros factores de riesgo relacionados con el estilo de vida.

La cerveza fue otra de las bebidas consideradas en el estudio. Crédito: marino bocelli | Shutterstock

Consideraciones del estudio

Los autores reconocen las limitaciones inherentes a un estudio observacional, tales como la dependencia de autoinformes para evaluar el consumo de alcohol y la demografía de los participantes, quienes tienden a ser más saludables que el promedio de la población. Se sugiere que ensayos futuros de alta calidad podrían proporcionar información adicional sobre los efectos del consumo de alcohol.

Los resultados del estudio invitan a una reconsideración de las recomendaciones sobre el consumo de alcohol, sugiriendo que factores como el tipo de alcohol deben ser considerados en futuras guías para la salud.

Este análisis completo y detallado revela la relación compleja entre el alcohol y la salud, subrayando la importancia de evaluar tanto la cantidad como el tipo de bebida consumida.

Límites del consumo de alcohol

Las guías de salud más recientes enfatizan que no existe un nivel de consumo de alcohol completamente seguro, y la mejor opción para la salud es no consumirlo en absoluto. Los límites de bajo riesgo se mantienen consistentes en muchas recomendaciones internacionales y europeas actualizadas hasta 2026.

Límites diarios promedio. Para minimizar riesgos, se recomiendan hasta 20 g de alcohol puro al día (equivalente a 2 unidades de bebida estándar o UBEs) en hombres y 10 g al día (1 UBE) en mujeres. Estas cantidades deben distribuirse con al menos 3 días libres de alcohol por semana.

Consumo episódico intensivo. Se considera binge drinking (consumo intensivo) más de 60 g (6 UBEs) en una sesión para hombres o 40 g (4 UBEs) para mujeres, lo que aumenta significativamente los riesgos para la salud.

Cambios en guías recientes. En EE.UU., las Guías Alimentarias 2025-2030 eliminaron límites diarios específicos (antes 2 bebidas para hombres, 1 para mujeres) y ahora aconsejan “reducir el consumo” de forma general, sin cantidades numéricas. En contraste, guías españolas y de la Unión Europea mantienen los umbrales de bajo riesgo mencionados.

Si no puedes evitarlo, mantén moderación

Para quienes consumen alcohol de manera regular, es clave adoptar hábitos que minimicen riesgos para la salud, como limitar cantidades y priorizar la moderación. Estas recomendaciones ayudan a reducir daños hepáticos, cardiovasculares y otros efectos adversos.

Límites diarios y semanales. Establece umbrales claros: no más de 1 trago al día para mujeres (máximo 7 por semana) y 2 para hombres (máximo 14 por semana), dejando al menos 2 días sin alcohol. Un trago estándar equivale a 12 oz de cerveza, 5 oz de vino o 1.5 oz de licor.289

Estrategias prácticas:

Bebe despacio, un trago por hora, alternando con agua o bebidas sin alcohol.

Come antes y durante el consumo para ralentizar la absorción.

Evita conducir: designa un conductor sobrio o usa transporte alternativo.

Hábitos saludables adicionales. Realízate chequeos médicos anuales, especialmente si hay factores de riesgo como cáncer. Opta por bebidas bajas en alcohol, lleva registro de tu ingesta y evita combinar con medicamentos. Si sientes pérdida de control, consulta a un profesional para reducir o abstenerte.

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