Consumir té negro varias veces al día puede ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo

El consumo de té negro es un hábito común que, según recientes investigaciones, podría ayudar a combatir la inflamación en el cuerpo. Este proceso está relacionado con problemas de salud crónicos, como enfermedades cardíacas y diabetes.

Para un estudio, investigadores analizaron 22 artículos sobre el té negro y la inflamación. Se observó que quienes consumían de tres a cuatro tazas de té negro al día mostraban una reducción significativa en los marcadores de inflamación. Esta reducción es relevante para condiciones como asma, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares.

Los polifenoles del té negro son los principales responsables de estos beneficios. Estos compuestos ayudan a moderar la respuesta inflamatoria del cuerpo y protegen contra moléculas dañinas.

Antioxidantes y sus funciones

Los antioxidantes presentes en el té negro desempeñan un papel vital en la neutralización de radicales libres. Esto se traduce en una protección celular que podría disminuir la inflamación crónica y mejorar la salud intestinal.

“Los polifenoles del té pueden ayudar a defenderse contra moléculas que pueden dañar las células, al mismo tiempo que refuerzan las defensas antioxidantes incorporadas del propio cuerpo”, dijo Tim Bond, un autor del artículo, miembro del Panel Asesor del Té, en una declaración citada por Newsweek.

Consumo recomendado

Para obtener beneficios significativos, se sugiere consumir entre tres y cuatro tazas de té negro al día, alineándose con las recomendaciones de salud cardíaca.

La investigación indica que las personas con niveles altos de inflamación son quienes más se benefician de este hábito.

Los mejores momentos para consumirlo:

Mañana temprano. Tomar té negro en ayunas o al inicio del día mejora la absorción de sus compuestos antiinflamatorios gracias al estómago vacío, ayudando a reducir radicales libres e inflamación crónica. Proporciona un impulso de energía suave sin interferir con comidas.

Media-mañana. Unas horas después del desayuno, revitaliza la energía y potencia los efectos antioxidantes contra la inflamación, ideal para contrarrestar bajones matutinos.

Después del almuerzo. Ayuda a evitar la somnolencia y aprovecha sus taninas para apoyar la salud digestiva e inflamación, pero evita la noche por su cafeína.

Preparación para maximizar sus beneficios

La mejor forma de preparar té negro para maximizar sus beneficios saludables, como sus antioxidantes (teaninas y polifenoles), implica una infusión óptima que extraiga compuestos sin degradarlos por exceso de calor o tiempo.

Pasos clave

Usa agua fresca a 90-95°C (no hirviendo a 100°C, para evitar amargor y pérdida de antioxidantes).

Añade 1 cucharadita (2-5 g) de hojas sueltas o 1 bolsita por taza (200-250 ml).

Infusiona 3-5 minutos, cubierto, para liberar flavonoides y mejorar digestión, control de azúcar y salud cardiovascular.

Consejos para beneficios:

Evita agregar leche inmediatamente, ya que puede reducir la absorción de antioxidantes; opta por limón o miel para potenciar vitamina C y efectos antiinflamatorios.

Toma 2-3 tazas al día, sin azúcar excesiva, para apoyar la pérdida de peso y energía sin cafeína agresiva.

Errores comunes. No reutilices agua hervida previamente ni infusiones largas (>5 min), que generan taninos amargos y menos nutrientes.

Contexto dietético

Si bien el café es la bebida caliente más consumida en Estados Unidos, el té negro presenta un valor notable en la dieta actual, especialmente en un contexto donde muchas personas siguen dietas proinflamatorias.

Combinado con un patrón alimentario saludable, como la dieta mediterránea, el té puede ser un aliado en la lucha contra la inflamación.

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