Obsesión estadounidense por las proteínas llega a los bares: ¡Pide tu cóctel de caldo de huesos!

El caldo de huesos se ha integrado recientemente en la cultura de los cócteles estadounidenses, ofreciendo un sabor umami y un contenido proteico modesto. Jessica Randhawa, chef de The Forked Spoon (California), consultada por Fox News Digital, destaca que esta tendencia responde a tres corrientes actuales en gastronomía.

Los barmans están explorando el uso de caldo de huesos en diversas recetas de cócteles. Ejemplos como el ‘Bullshot’ y ‘Bloody Bull’ ilustran cómo este ingrediente ha sido utilizado históricamente y su evolución hacia cócteles modernos que buscan resaltar sabores salados.

Así, bares como Virgile, en Carolina del Norte, están presentando cócteles innovadores que combinan ingredientes como tequila y caldo de huesos, demostrando que la mezcla de sabores y texturas es esencial en la actualidad.

Beneficios y limitaciones nutricionales

Aunque el caldo de huesos puede aportar colágeno y proteínas, expertos advierten que su contenido es limitado en bebidas alcohólicas, y que el consumo de alcohol puede inhibir la síntesis de proteínas en el cuerpo.

Nutricionistas apuntan que, aunque el caldo de huesos en cócteles puede ser agradable al paladar, no debe considerarse una fuente significativa de proteínas.

“Dependiendo de la cantidad que se utilice en una sola porción, un cóctel de caldo de huesos probablemente solo contenga entre 2 y 4 gramos de proteína por bebida, lo cual no es suficiente para contribuir significativamente al objetivo diario de proteínas”, explicó Samantha Presicci, dietista registrada en Texas de FOND Regenerative, un fabricante de caldos de huesos artesanales, consultada por Fox.

La preferencia por estos cócteles podría reflejar una mayor tendencia hacia bebidas que promuevan la salud intestinal y un incremento en el consumo de proteínas.

“Es posible que veamos más novedades en el futuro en este segmento de bebidas ricas en proteínas y beneficiosas para la salud intestinal”, vaticina Randhawa.

Tragos de caldo de huesos

El Bullshot, una mezcla de caldo de res y vodka, se remonta a la década de 1950 en el Caucus Club de Detroit. El restaurante aún sirve una versión actualizada llamada New Bullshot, elaborada con ginebra y consomé de res casero, refiere Fox News Digital acerca de esta tendencia.

En Brennan’s, Nueva Orleans, sirven su Bloody Bull también desde 1950, que se trata de añadir caldo de res al Bloody Mary. “No es necesariamente una bebida para el frío, pero sin duda es una opción esencial para el brunch”, declaró a Food & Wine el gerente de bebidas, Braithe Gill.

Mientras tanto, en Durham, Carolina del Norte, el bar Virgile ha experimentado con diversas bebidas a base de caldo, entre ellas El Poncho, que combina tequila infusionado con totopos de maíz, caldo de huesos de pollo, Cointreau, zumo de lima, aguacate y agave. Es “una especie de margarita”, explicó a Food & Wine el propietario Daniel Sartain: el caldo funciona en los cócteles como la solución salina, actuando como un emulsionante que mezcla los ingredientes.

Preparación

Los cócteles de caldo de huesos combinan caldo casero con licores y especias para bebidas calientes o frías, populares en tendencias saludables. Se preparan primero cocinando el caldo y luego mezclándolo en proporciones equilibradas.

Preparar el caldo base

Tuesta huesos de res, pollo o cerdo en horno a 200°C por 30-45 minutos para intensificar sabor.

Colócalos en olla con agua fría, vinagre de manzana (2 cucharadas por litro), ajo, verduras como cebolla y zanahoria, y hierbas; cocina a fuego lento 12-24 horas, retirando espuma inicial.

Cuela, enfría y desengrasa; refrigera hasta usar.

Cocteles populares

Bullshot : Mezcla 60 ml de caldo caliente con 45 ml de vodka o ginebra, jugo de limón, salsa Worcestershire, sal de apio y pimienta; sirve caliente o con hielo.

: Mezcla 60 ml de caldo caliente con 45 ml de vodka o ginebra, jugo de limón, salsa Worcestershire, sal de apio y pimienta; sirve caliente o con hielo. Bone Broth Hot Toddy : 150 ml caldo, 40 ml whisky, miel, jengibre y limón; calienta y sirve humeante.

: 150 ml caldo, 40 ml whisky, miel, jengibre y limón; calienta y sirve humeante. Frío con twist: 100 ml de caldo frío, 30 ml de tequila, jalapeño, vinagre y hielo para un Bloody Mary variante.

Consejos finales

Usa caldo gelatinoso al enfriar para mejor textura; ajusta sal y especias al gusto.

Prueba proporciones 2:1 (caldo:licor) para equilibrar sabores.

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