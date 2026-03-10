Babear mientras duermes puede ser un síntoma de problemas de salud subyacentes

El babeo durante el sueño es un fenómeno común que puede resultar vergonzoso para algunos. Sin embargo, expertos consideran que no es necesariamente un motivo de preocupación, a menos que se presente con frecuencia.

El Dr. Landon Duyka, profesor clínico adjunto de otorrinolaringología en la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern en Chicago, consultado por CNN, advierte que si el babeo se vuelve persistente, podría indicar un trastorno del sueño o una condición neurológica.

Los expertos entonces afirman que existen numerosas causas del babeo, algunas de estas benignas y otras no tanto.

Causas del babeo nocturno

Entre las causas más frecuentes del babeo nocturno figuran:

Apnea del sueño. Esta es una de las causas más graves del babeo. Se produce cuando se interrumpe la respiración durante la noche, forzando a los individuos a respirar por la boca, lo que puede llevar a la acumulación de saliva. Según la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño, aproximadamente 23.5 millones de personas en Estados Unidos padecen apnea del sueño sin diagnosticar.

Respiración bucal. Un motivo común del babeo es la respiración bucal, que puede ser provocada por estructuras anatómicas como un tabique desviado. Se recomienda consultar a un especialista si se sospechan obstrucciones. En la actualidad, influencers recomiendan con frecuencia el uso de cinta bucal para limitar la respiración, método que la ciencia objeta, ya que no ha determinado sus beneficios, e incluso expertos señalan que tiene sus riesgos, observa una publicación de CNN.

Reflujo ácido y problemas dentales. Condiciones como el reflujo ácido pueden causar un aumento de saliva y, por ende, babeo nocturno. Asimismo, problemas dentales, como el bruxismo o desalineaciones, pueden afectar la capacidad de sellar la boca durante el sueño.

Manejo del babeo

Las posiciones al dormir pueden influir en la cantidad de babeo que se experimenta. Dormir de lado aumenta el riesgo, mientras que dormir boca arriba puede ayudar a minimizar el problema.

Además, se sugiere que los pacientes hablen con su dentista si creen que la mordida podría ser un factor.

Los médicos otorrinolaringólogos pueden evaluar los síntomas a través de un cuestionario y, de ser necesario, recomendar un estudio del sueño (polisomnografía) para determinar la causa del babeo. La mayoría de los casos no revelan trastornos graves, pero siempre es prudente consultar ante preocupaciones persistentes.

Vergüenza por el babeo

Babear por la noche es muy común y, en la mayoría de los casos, no significa nada grave ni “vergonzoso” desde el punto de vista médico.

Lo que te está pasando (a nivel emocional):

Es normal que te dé pena si…

Has manchado la almohada o la cama de otra persona.

Alguien te lo comentó en tono de burla.

Sientes que “pierdes el control” de tu cuerpo mientras duermes.

Pero el babeo nocturno:

Es un acto involuntario, no algo que tú elijas.

Le pasa a muchísima gente, solo que casi nadie lo cuenta.

A menudo se asocia incluso con sueño profundo y reparador.

Sentir vergüenza no significa que realmente estés haciendo algo malo; solo quiere decir que tu mente está siendo muy crítica contigo por algo que es totalmente humano.

