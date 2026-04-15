Contrario a lo que se cree, la glucosa no es el demonio: comer azúcar después de estudiar es una buena idea

Un reciente estudio publicado en Nature ha demostrado que el consumo de azúcar tras el aprendizaje puede consolidar la memoria. Esta investigación desafía la noción previa de que el azúcar solo sirve como fuente de energía, revelando un vínculo más complejo entre la glucosa y la retención de información.

La “satanización” del azúcar, como se ha hecho en los últimos años, haciéndola ver casi como un “veneno” o el único culpable de la obesidad, la diabetes tipo 2 y otras enfermedades, no contribuye en nada a la discusión. Este estudio, en parte, la desestigmatiza.

Los investigadores hicieron un experimento con un grupo de moscas utilizando un aprendizaje negativo. Observaron que comer fructosa después del aprendizaje activaba neuronas específicas, lo que afectaba directamente la formación de recuerdos.

Este proceso se da incluso en moscas que ya están saciadas, sugiriendo un tipo de “hambre no homeostática”.

Implicaciones de la investigación

La activación neuronal provocada por la ingestión de azúcar tras un esfuerzo cognitivo facilita la liberación de la hormona tirostimulina (thyrostimulin), esencial para la memoria a largo plazo. Este hallazgo amplía la comprensión de cómo se forman y consolidan los recuerdos en los seres vivos.

A pesar de que los experimentos se realizaron en moscas, existen paralelismos en la neurobiología humana que sugieren efectos similares del azúcar en nuestra memoria. Estudios previos indican que la glucosa puede mejorar ciertos aspectos cognitivos, aunque no se recomienda el consumo excesivo de azúcar como método de aprendizaje.

Definitivamente, este nuevo enfoque resalta la importancia del valor energético de los alimentos en el proceso de aprendizaje y sugiere futuras investigaciones en cómo optimizar la memoria mediante la alimentación adecuada.

Papel de la glucosa en funciones cognitivas

Según el European Food Information Council (Eufic), “el cerebro consume más glucosa durante las tareas mentales intensas y, por tanto, es especialmente importante mantener un nivel óptimo de glucosa en sangre para tener una buena función cognitiva, lo que se consigue comiendo con regularidad”.

Esta frase subraya en el contexto de que el beneficio cognitivo del azúcar no está en el consumo de dulces o refrescos, sino en una ingesta alimentaria equilibrada y continua que estabilice la glucemia.

Cómo afecta el consumo de azúcar según el tipo de aprendizaje

El consumo de azúcar tiene efectos complejos en el aprendizaje, con impactos negativos predominantes a largo plazo, pero también beneficios a corto plazo en ciertos tipos cognitivos. Más allá de los perjuicios como la disminución de la memoria espacial, concentración y retención a largo plazo, hay evidencia de mejoras temporales.

Efectos positivos a corto plazo

Un consumo moderado de azúcar, como sacarosa en comidas o bebidas, puede potenciar la agilidad mental, la memoria verbal inmediata y el tiempo de reacción. Esto se debe a que la glucosa proporciona energía inmediata al cerebro, facilitando tareas de atención sostenida y procesamiento cognitivo básico.

Efectos en tipos de aprendizaje

Aprendizaje declarativo (verbal/memoria de hechos): Mejora temporal en la retención corta, pero se deteriora con el exceso crónico.

Mejora temporal en la retención corta, pero se deteriora con el exceso crónico. Aprendizaje procedimental (habilidades motoras): Puede acelerarse inicialmente por el boost energético, aunque no hay datos concluyentes más allá de lo negativo.

Puede acelerarse inicialmente por el boost energético, aunque no hay datos concluyentes más allá de lo negativo. Aprendizaje espacial y de trabajo (hipocampo): Principalmente perjudicado, con daños duraderos en niños y adolescentes.

Mecanismos y consideraciones

La glucosa activa las vías de recompensa relacionadas con la dopamina, lo que ayuda a la motivación inicial. Sin embargo, un exceso de glucosa provoca inflamación, cambia el microbioma intestinal y reduce el BDNF (Factor Neurotrófico Derivado del Cerebro), que es fundamental para la plasticidad del cerebro. En contextos de ayuno o estrés mental, un aporte puntual ayuda, pero hábitos altos llevan a adicción y déficits escolares. Recomendación: priorizar fuentes complejas como frutas para beneficios sin riesgos.

También te puede interesar:

· Identifica los alimentos que te causan inflamación

· Relacionan el chocolate, el queso y el yogur con una mayor longevidad

· En la búsqueda del magnesio ideal: cómo y cuándo consumirlo para obtener el mayor beneficio