Relacionan el chocolate, el queso y el yogur con una mayor longevidad

Un análisis de más de 50 estudios con más de 3 millones de participantes sugiere que ciertos alimentos fermentados, como el yogur, el queso y el chocolate, están relacionados con un menor riesgo de mortalidad.

Este estudio, publicado en Frontiers in Nutrition, examinó la relación entre estos alimentos y las tasas de mortalidad general, así como las muertes por enfermedades cardíacas y cáncer.

“Un mayor consumo de chocolate, queso y leches fermentadas se asoció con una menor mortalidad por todas las causas y por enfermedades cardiovasculares”, escribieron los investigadores en su artículo, que reseñó Fox News Digital.

Incluso, otros estudios observacionales relacionan a los productos lácteos fermentados con menor riesgo de diabetes tipo 2.

Impacto de los alimentos fermentados

A diferencia de los beneficios del consumo de chocolate, quesos y lácteos fermentados, incluyendo el yogur, que se asoció con tasas más bajas de mortalidad, otros fermentados, como el miso y el pan fermentado, no mostraron resultados consistentes.

Destacaron que el impacto de estos alimentos en la salud intestinal podría influir en la inflamación, el metabolismo y la función inmune.

Se indica que, en el caso del chocolate, sus efectos podrían estar relacionados con los polifenoles del cacao, compuestos vegetales que pueden favorecer la salud cardiovascular. Mientras que la fermentación produce compuestos y subproductos que pueden ser beneficiosos para la salud, vinculados con una posible protección a largo plazo contra las enfermedades.

Es válido aclarar, señalan los expertos, que es fundamental elegir alimentos fermentados que contengan “culturas vivas activas” y estén refrigerados. Los expertos advierten sobre la presencia de azúcares añadidos en muchos productos de yogur y kéfir que podrían contrarrestar los beneficios de estos alimentos.

“Muchas marcas de yogur, kéfir y kombucha utilizan azúcar añadido, lo que convierte a este alimento aparentemente ‘saludable’ en un alimento con un contenido muy alto de azúcar, lo que anula por completo su propósito”, afirmó Robin DeCicco, nutricionista holística certificada con sede en Nueva York, quien no participó en el estudio, entrevistado por Fox.

Los alimentos fermentados ofrecen ventajas como fortalecer el sistema inmunológico mediante bacterias beneficiosas y reducen la inflamación, superando a alimentos procesados comunes en diversidad microbiana.

Recomendaciones de ingesta de alimentos fermentados

No hay consenso con respecto a cuál debe ser la cantidad a ingerir diariamente, pero se sugiere consumir entre 2 y 3 tipos de alimentos fermentados al día. Puede considerarse: yogur (1 taza diaria), kéfir (1/2 taza 2-3 veces por semana) o chucrut (2-3 cucharadas 3-4 veces por semana), para maximizar la diversidad microbiana sin excederse.

Se recomienda comenzar con 2 cucharadas diarias, si se es principiante, aumentando gradualmente según tolerancia para evitar efectos como hinchazón.

Estudios asocian media taza diaria con reducciones en presión arterial y triglicéridos.

Necesidad de más investigación

A pesar de las prometedoras asociaciones encontradas, los investigadores subrayan que se requieren estudios más rigurosos, incluyendo ensayos clínicos, para determinar la relación causal entre el consumo de estos alimentos y la longevidad.

Las variaciones en los hábitos dietéticos y los factores de estilo de vida también deben ser considerados en futuros análisis.

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