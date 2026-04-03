Personas mayores pueden prevenir la demencia y transformar su salud a través de la cocina

Un estudio denominado Evaluación Gerontológica de Japón, realizado durante 6 años y publicado en el Journal of Epidemiology & Community Health, sugiere que cocinar en casa al menos una vez por semana puede reducir el riesgo de demencia en los mayores en un 30%. Este efecto es aún más pronunciado, hasta un 70%, en aquellos con poca experiencia culinaria.

Los investigadores destacan que la preparación de comidas en casa no solo proporciona actividad física, sino que también estimula la mente. La disminución en la cocina casera en las últimas décadas ha coincidido con un aumento de trastornos cognitivos en la tercera edad.

El análisis se realizó con 10,978 participantes mayores de 65 años a lo largo de seis años. Se evaluó la frecuencia y competencia culinaria, siendo un referente en la recolección de datos para determinar el impacto en la demencia.

Implicaciones y recomendaciones

Los hallazgos sugieren que fomentar el ambiente propicio para cocinar en casa podría ser clave en la prevención de la demencia, independientemente de la habilidad culinaria.

Sin embargo, se enfatiza la cautela, dado que se trata de un estudio observacional y no se puede establecer una relación de causa y efecto.

Motivos para cocinar

Cocinar puede ser una fuente increíble de satisfacción personal y bienestar. Aquí van algunas motivaciones clave para ponerte manos a la obra en la cocina.

Control y relajación

Cocinar te da el control total: eliges ingredientes, recetas y ritmo, lo que genera una sensación reconfortante y reduce el estrés.

Es como un ritual mindful que conecta con lo simple y natural, como ver crecer un bizcocho en el horno.

Creatividad y curiosidad

Despierta tu imaginación al probar técnicas nuevas, ingredientes exóticos o culturas culinarias.

Cada experimento exitoso llena de orgullo y fomenta la autoestima.

Conexión emocional

Evoca recuerdos de la infancia a través de olores y sabores familiares, cargándote de placer emocional.

Compartir platos con seres queridos demuestra cariño y fortalece lazos familiares.

Beneficios prácticos

Es saludable, económico y permite personalizar comidas para tu bienestar.

Preserva recetas familiares y te hace independiente en la alimentación diaria.

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