Abuelo de 82 años es objeto de estudio por tener una edad metabólica de alguien de 20

Juan López, un adulto mayor de 82 años de Toledo, España, comenzó a correr a la edad de 66. La pasión por el deporte se despertó después de su jubilación de la mecánica automotriz. A pesar de sus responsabilidades familiares, entrena regularmente, dedicando seis días a la semana a desarrollar su resistencia y destreza.

“Todas las mañanas las ocupo arreglando el desayuno, las compras, en fin, las cosas del hogar y, por las tardes, ya cuando dejo a mi mujer, Mari, quietita en el sillón, puedo permitirme ir a entrenar: entonces entreno, mismo invierno que verano, entre dos horas y dos horas y media”, contó Juan a BBC Mundo.

Relata que los domingos la cosa cambia, porque sale en la mañana con un grupo de compañeros y hacen distancias largas: “Es muy ameno porque puedes ir charlando con un ritmo cómodo con el que puedes hacer varios kilómetros de rodaje”.

Un estudio de investigadores de la Universidad de Castilla-La Mancha revela que su edad metabólica coincide con la de una persona joven. Los especialistas destacan la eficiencia de sus músculos en el uso de oxígeno, lo que lo ha llevado a romper múltiples récords en su categoría. El secreto de su longevidad: la combinación de actividad física y un estilo de vida activo son factores clave en su buen estado de salud.

De la mecánica al atletismo

Antes de convertirse en corredor, Juan disfrutó de una exitosa carrera como mecánico, donde utilizó sus conocimientos para construir un coche de carreras.

Tras su jubilación, encontró en el running una nueva forma de entretenimiento que ha transformado su vida. Su hija lo motivó a empezar a correr, lo que lo llevó a competir en diversas pruebas y establecer nuevos récords.

Explica el doctor Julián Alcázar a la BBC que lo que tienen los músculos de Juan es que son muy eficientes a nivel cardiorrespiratorio de utilización de oxígeno para producir fuerza.

A esto, científicos admiten que hay una parte de su caso que se basa en la suerte —el no haber tenido que lidiar con ninguna enfermedad congénita importante en su vida o no haber sufrido ningún accidente que le dejara secuelas—, esta apenas sirve para explicar una parte mínima de lo especial que realmente es Juan.

Inspiración y consejos para el ejercicio

Juan mantiene un régimen de entrenamiento riguroso, aconsejando a otros que se enfoquen en el ejercicio como un medio para mantenerse activos, en lugar de solo para competir.

Su enfoque en distracciones mentales durante las carreras largas, como pensar en su familia, le ayuda a sobrellevar los retos del deporte. Su historia motiva a otros a no dejar que la edad defina sus límites físicos.

Beneficios del ejercicio en adultos mayores

Existen numerosos estudios que respaldan los beneficios del ejercicio en adultos mayores como Juan, enfocados en mejoras físicas, mentales y de calidad de vida.

Beneficios físicos. La actividad física regular, incluso de baja intensidad, mejora significativamente la fuerza, el equilibrio y la movilidad funcional en adultos mayores. Revisiones sistemáticas recientes confirman reducciones en la mortalidad por todas las causas (18-30%) y en la fragilidad (15-25%), con beneficios consistentes en unos 150 minutos semanales.

Beneficios mentales y sociales. El ejercicio eleva la autoestima, el bienestar emocional y reduce la ansiedad o depresión, con mayor adherencia en programas comunitarios o multicomponentes como baile o ejercicios coordinados. Estudios destacan su impacto en la percepción de calidad de vida y la reintegración social.

Evidencia reciente. Una revisión de 2025 analizó 7 estudios (2015-2025) que apoyan su promoción para el envejecimiento saludable, mientras otra de 2026 con 18 cohortes (180.000 participantes) valida efectos en longevidad y vitalidad. Intervenciones como el entrenamiento multimodal son especialmente efectivas en capacidades físicas.

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