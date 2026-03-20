La hipertensión no es solo cuestión de malos hábitos y la avanzada edad

La hipertensión arterial no se debe únicamente a la falta de cuidado del paciente, asevera la médico Fernanda Montes de Oca, especialista en ciencias en nutrición e inmunología avanzada, consultada por Infobae. Al contrario, es una enfermedad que altera la estructura del sistema que regula la presión arterial, lo que dificulta su manejo, agrega.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2024, 1,400 millones de adultos presentarán hipertensión, representando el 33% de la población de 30 a 79 años. De estos, aproximadamente 600 millones desconocen que padecen esta afección y solo el 23% tiene su presión controlada.

La presión arterial alta puede derivar en múltiples complicaciones de salud, como enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares y problemas renales.

Fisiología detrás de la hipertensión

Montes de Oca explica que la regulación de la presión arterial está intrínsecamente ligada al comportamiento de la sangre en los vasos sanguíneos. Un flujo turbulento puede dañar el endotelio, la capa interna de las arterias, lo que agrava la hipertensión.

“El endotelio no es solo un recubrimiento de vasos. Es un órgano activo que regula el tono vascular. Produce óxido nítrico que ‘abre el vaso’, inhibe la inflamación, mantiene la sangre fluyendo donde debe; y, cuando se lesiona, deja de proteger y empieza a participar en el problema”, explica.

La rigidez vascular, la acumulación de lípidos y alteraciones en el diámetro de los vasos son algunos de los elementos que llevan a un aumento en la resistencia al flujo sanguíneo.

Componentes clave en la progresión de la hipertensión

Por otra parte, el riñón juega un papel central al percibir menos sangre y activar mecanismos hormonales que incrementan la presión arterial. Este ciclo se perpetúa, lo que convierte a la hipertensión en una enfermedad autosostenida.

La especialista menciona varios factores que influyen en el desarrollo de la hipertensión: el tabaquismo, el sobrepeso, la edad, el sedentarismo y el estrés, entre otros. Estos pueden interactuar de maneras que afectan la salud vascular de forma significativa.

Diagnóstico y prevención

Identificar la hipertensión es crucial. La medicina enfatiza la importancia de la detección temprana y el seguimiento médico. Se deben observar patrones anómalos y se recomienda medir la presión en ambos brazos para evaluar correctamente la salud vascular.

Aunque los hábitos saludables pueden frenar la progresión de la hipertensión, Montes de Oca destaca que revertirla completamente no siempre es posible.

Evitar el consumo de sal contribuye al control de la tensión arterial. Crédito: frantic00 | Shutterstock

Síntomas más comunes de la hipertensión

La hipertensión arterial, conocida como el “asesino silencioso”, suele no presentar síntomas notorios en la mayoría de los casos, por lo que se recomienda monitorear la presión arterial regularmente. Solo en situaciones graves o de emergencia (como cuando supera 180/120 mm Hg) aparecen señales que requieren atención inmediata.

Síntomas habituales. Los síntomas más comunes que deben monitorearse incluyen dolores de cabeza intensos (especialmente por la mañana en la nuca), mareos o aturdimiento al levantarse y visión borrosa o cambios repentinos en la vista. Otros indicios frecuentes son zumbidos en los oídos, náuseas, fatiga inusual y palpitaciones.

Signos de emergencia. En crisis hipertensivas, vigila dolor en el pecho, dificultad para respirar, debilidad o entumecimiento, dolor de espalda o abdominal intenso y confusión o convulsiones. Si aparecen, mide la presión y busca atención médica urgente para evitar daños en órganos como corazón, cerebro o riñones.

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