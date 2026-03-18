¿Sabes de tu salud cardiovascular? Encuesta indica que debemos mejorar

Un estudio reciente, denominado Encuesta Europea de Salud Cardiovascular y realizado en seis países (Austria, Bélgica, Alemania, Italia, Portugal y España) por la farmacéutica Daiichi Sankyo, que involucra 3,674 pacientes con enfermedades cardiovasculares y 4,906 individuos sin patologías, destaca que solo un 78% de la población identifica síntomas principales.

Los resultados indican que el margen de mejora es amplio. Más allá de que la mayoría de la población encuestada sabe que el dolor de pecho o la falta de aire son dos síntomas de problemas, aparece un territorio en el que se hace fundamental la información.

Particularmente en el país hispano, según datos de la Sociedad Española de Cardiología (SEC), la encuesta revela que hasta el 74% ignora que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en mujeres. Además, solo el 18% considera que el género es un factor de riesgo, a pesar de la unánime evidencia.

En este último apartado, la preeclampsia o la menopausia precoz son factores que influyen en que sea más acentuado el riesgo en mujeres, pero únicamente un 14% de los europeos entrevistados reconoce tales factores, recoge EFE.

Españoles desconocen al género como factor de riesgo. Crédito: Ángel Colmenares | EFE

Factores de riesgo y estilo de vida

El peso corporal, la hipertensión y el colesterol son asociados a riesgos cardiovasculares por un 69%, 72% y 72% de los españoles, respectivamente. El estrés, especialmente entre las mujeres, también es señalado como un impedimento para una buena salud cardiovascular.

La principal fuente de información sobre salud cardiovascular son los médicos, citados por el 68% de los encuestados. Sin embargo, un notable porcentaje no sigue sus tratamientos, con un 44% que abandona la medicación antes de completarla. Las herramientas tecnológicas emergen como una posible solución, con un 46% de los encuestados mostrando interés en aplicaciones digitales para mejorar su autocuidado.

Síntomas menos conocidos de ECV en mujeres

En las mujeres, las enfermedades cardiovasculares (como el infarto o la angina) a menudo se presentan con síntomas menos “clásicos” y más sutiles que en los hombres, lo que facilita que se pasen por alto. Por eso es importante reconocer signos que no siempre se asocian con el corazón.

Síntomas digestivos y abdominales

Náuseas, vómitos o sensación de “indigestión” intensa, como si tuvieras una mala digestión o acidez persistente, pueden ser señales de ataque cardíaco en mujeres.

Dolor o molestia en la parte superior del abdomen, que muchas confunden con gastritis o reflujo, también se relaciona con enfermedad coronaria en mujeres.

Síntomas en espalda, mandíbula y cuello

Dolor o presión en la espalda alta, los hombros, el cuello o la mandíbula, sin dolor torácico claro, es un síntoma frecuente pero menos reconocido en mujeres.

Estos dolores pueden irradiarse desde la parte superior del pecho o aparecer de forma aislada, lo que hace que muchas mujeres no lo relacionen con el corazón.

Fatiga, mareos y alteraciones generales

Cansancio extremo o fatiga inusual, incluso sin haber hecho ejercicio, que persiste durante días, puede ser un signo de cardiopatía en mujeres.

Mareos, aturdimiento, sensación de desmayo o cambio en el color de la piel (palidez o tono grisáceo) al hacer esfuerzo pueden indicar problemas cardíacos.

Otros síntomas menos conocidos

Dolor en uno o ambos brazos, sin dolor intenso en el pecho, es más común en mujeres que en hombres durante un infarto.

Síntomas “silenciosos” o vagos, similares a una gripa leve (indigestión, dolor muscular en pecho o espalda, ansiedad o malestar general), pueden corresponder a un ataque cardíaco en mujeres.

Si tienes alguno de estos síntomas, especialmente si son nuevos, intensos o duran más de unos minutos, es importante acudir de inmediato a urgencias, incluso si no sientes dolor torácico clásico.

Cómo influye la falta de información

La falta de información limita gravemente la detección temprana de enfermedades cardiovasculares, lo que resulta en diagnósticos tardíos y mayores tasas de mortalidad. En poblaciones con bajo acceso a educación y servicios de salud, esta carencia agrava el problema, especialmente en países de ingresos bajos y medios.

Impacto principal. Sin conocimiento sobre factores de riesgo como hipertensión, colesterol alto o tabaquismo, las personas ignoran síntomas iniciales sutiles, permitiendo que las patologías progresen silenciosamente hacia infartos o insuficiencias cardíacas. Esto reduce la efectividad de intervenciones preventivas como chequeos regulares de presión arterial o glucosa, recomendados desde los 20-45 años según guías médicas.

Efectos en poblaciones. En regiones con menor escolaridad, hay menos conciencia de riesgos, lo que minimiza acciones preventivas y aumenta la prevalencia de eventos graves. Países de ingresos bajos ven el 80% de las muertes cardiovasculares prematuras por falta de programas de detección primaria, llevando a tratamientos tardíos e inequitativos.

Consecuencias clínicas. La progresión no detectada causa daños irreversibles, hospitalizaciones prolongadas y menor expectativa de vida, con un enfoque reactivo en lugar de proactivo. Estudios destacan que la educación y vigilancia epidemiológica mejoran la detección precoz, reduciendo mortalidad en etapas productivas.

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