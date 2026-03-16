Un ejercicio por excelencia protege tu corazón y fortalece el cuerpo: y no es caminar, trotar o andar en bicicleta

Aunque caminar, trotar o andar en bicicleta son los ejercicios más populares y que se cree son formidables para mantener el organismo saludable, existe otro entrenamiento que lo supera. La natación se destaca como una actividad esencial para la salud cardiovascular. Especialistas enfatizan que realizar esta práctica regularmente puede mejorar los niveles de colesterol y reducir la presión arterial. Además, se ha demostrado que los nadadores tienen un 41% menos de riesgo de morir por enfermedades cardíacas, en comparación con quienes no nadan.

El ejercicio acuático, según Cleveland Clinic, mejora significativamente la circulación, obligando al corazón a bombear sangre eficientemente. Este efecto resulta en una mejoría en el flujo sanguíneo y en el fortalecimiento del sistema cardiovascular.

La flotabilidad del agua reduce el desgaste en las articulaciones, haciendo de la natación una alternativa adecuada para personas con condiciones especiales, como dolor articular, sobrepeso o movilidad limitada. Esto la convierte en una opción accesible para una amplia gama de ciudadanos.

Los expertos sugieren la natación no solo como medio de prevención, sino también como una terapia adecuada para aquellos en recuperación de afecciones cardíacas, siempre bajo la supervisión de un profesional médico.

Beneficios exclusivos de la natación

La principal diferencia es que la natación es un ejercicio de resistencia acuática y carga cero. El agua ofrece una resistencia hasta 12 veces mayor que el aire, lo que trabaja la musculatura de forma más intensa con menor impacto. A diferencia de caminar o trotar, no hay golpeteo en articulaciones, rodillas o columna, lo que la hace ideal para personas con artritis, lesiones o sobrepeso.

La natación también es uno de los pocos ejercicios que trabaja el cuerpo completo de forma simultánea: brazos, piernas, core y espalda funcionan al mismo tiempo. En trotar o caminar, el tren superior queda prácticamente pasivo.

Otro beneficio exclusivo es la capacidad pulmonar. La respiración controlada y rítmica que exige la natación (especialmente el crol o la mariposa) entrena el diafragma y los pulmones de manera más intensa que los ejercicios terrestres equivalentes.

Asimismo, la presión hidrostática del agua ayuda a comprimir los tejidos blandos, lo que favorece el retorno venoso y reduce la inflamación de extremidades, algo que ningún otro ejercicio en esta lista proporciona.

¿Qué tiempo necesitas nadar para conseguir beneficios?

Se recomienda nadar de 2 a 3 veces por semana para obtener beneficios significativos en salud cardiovascular, muscular y mental. Cada sesión debe durar entre 40 y 60 minutos, con días de descanso intermedios para evitar lesiones y permitir recuperación.

Frecuencia ideal. La mayoría de expertos coinciden en 2-3 sesiones semanales de intensidad moderada a vigorosa, lo que suma unas 2-3 horas totales. Esto equilibra mejoras en resistencia, fuerza y técnica sin sobrecargar el cuerpo.

Duración por sesión

Principiantes: 30-45 minutos (500-800 metros.

Intermedios/avanzados: 45-60 minutos (hasta 2-3 km).

Estilos de natación recomendados

Los estilos de natación más efectivos para mejorar la salud cardiovascular son el crol (estilo libre) y la braza, ya que involucran grandes grupos musculares en movimientos aeróbicos continuos.

Estilos principales

Crol (estilo libre) : Ofrece un entrenamiento intenso y eficiente, ideal para resistencia cardiovascular, al alternar brazos y piernas de forma rítmica, quemando alrededor de 100 calorías por 10 minutos.

: Ofrece un entrenamiento intenso y eficiente, ideal para resistencia cardiovascular, al alternar brazos y piernas de forma rítmica, quemando alrededor de 100 calorías por 10 minutos. Braza : Favorece la resistencia por su ritmo pausado, fortaleciendo piernas y pectorales con bajo impacto, quemando unas 60 calorías por 10 minutos.

: Favorece la resistencia por su ritmo pausado, fortaleciendo piernas y pectorales con bajo impacto, quemando unas 60 calorías por 10 minutos. Espalda: Adecuada para pacientes cardíacos por su bajo estrés en el cuello y mejora de la postura, aunque menos intensa.

Alterna estilos para evitar fatiga y maximizar beneficios, manteniendo un ritmo constante y lento. Evita la mariposa si eres principiante o tienes problemas cardíacos, ya que es muy demandante.

Equipamiento necesario

Para comenzar a nadar, necesitas equipamiento básico que asegure comodidad y seguridad en el agua. Para maximizar beneficios como mejorar técnica, fuerza y resistencia, incorpora herramientas de entrenamiento específicas.

Equipo esencial

Este conjunto mínimo permite empezar sin complicaciones.

Bañador o traje de baño ajustado para reducir resistencia.

Gafas de natación selladas y antiempañantes para visión clara y protección ocular.

Gorro de natación de silicona para hidrodinámica y proteger el cabello.

Tapones para oídos para evitar infecciones por agua clorada.

Equipo para beneficios avanzados

Estos accesorios enfocan aspectos clave como patada, brazada y respiración, potenciando el progreso.

Tabla de natación: Mejora técnica de piernas y flotación.

Pull buoy: Fortalece brazos y mantiene posición corporal al flotar piernas.

Aletas: Aumenta fuerza en patada, velocidad y corrección postural.

Snorkel: Permite enfocarte en la brazada sin preocuparte por la respiración.

Consejos prácticos

Empieza con lo esencial e invierte gradualmente en marcas duraderas como Arena o Speedo. Una mochila impermeable facilita el transporte. Este equipamiento no solo previene molestias, sino que acelera mejoras en rendimiento y reduce riesgo de lesiones.

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