El “Valium de la naturaleza”: la valeriana mejora el sueño y alivia la ansiedad y el estrés

La valeriana, extraída de la planta Valeriana officinalis, ha sido utilizada históricamente para reducir la ansiedad y promover un sueño reparador. Mientras que en América Latina y otras partes del mundo se conoce en su estado natural, en forma de hierba, en Estados Unidos se vende sobre todo como suplemento. Se presenta comúnmente en diversas formas, como tés, cápsulas y tinturas.

Expertos plantean la controversia sobre la comparación de la valeriana con el medicamento recetado Valium, el nombre comercial del diazepam. Aunque ambos se emplean para la ansiedad, la valeriana se considera un remedio más suave y adecuado solo para casos leves.

Aunque no todo es color de rosas, algunos estudios sugieren que la valeriana puede mejorar la calidad del sueño y disminuir la ansiedad, pero también se reportan efectos secundarios como mareos y malestar digestivo. Los expertos recomiendan precaución al usarla.

Recomendaciones de especialistas

Profesionales de la salud, como el Dr. Stefan Gafner y el Dr. Joseph Mercola, consultados por Fox News Digital, sugieren que, aunque la valeriana tiene sus propiedades beneficiosas, no debe considerarse una solución universal para los problemas de sueño.

Por otra parte, a diferencia de la valeriana, el Valium conlleva un riesgo de dependencia y generalmente se prescribe a corto plazo, sostiene Gafner.

Adicionalmente, se aconseja explorar métodos alternativos que aborden las causas subyacentes del insomnio.

Estrategias para mejorar el sueño

En aras de mejorar la calidad del sueño, el Dr. Mercola, médico osteópata certificado en medicina familiar y autor del nuevo libro Weight Loss Cure, enfatiza la importancia de la exposición a la luz solar y el consumo adecuado de nutrientes como el magnesio, así como el uso de neurotransmisores como GABA (ácido gamma-aminobutírico), que, a su juicio, son más efectivos que el uso de sedantes herbales.

Otros remedios, como la pasiflora, provocan relajación más suave que la valeriana, sin alterar tanto el sueño, mientras que la hierba de San Juan afecta la serotonina y puede interactuar con antidepresivos.

Dosificación de la valeriana para efectos óptimos

La dosificación de la valeriana varía según la forma de presentación y el propósito (ansiedad, estrés o insomnio), pero siempre consulta a un médico antes de usarla para evitar interacciones o efectos adversos.

Formas comunes:

Extracto seco (cápsulas o tabletas) : 400-600 mg hasta 3 veces al día para tensión nerviosa, o 400-600 mg antes de dormir (y opcionalmente una dosis en la tarde) para insomnio.

: 400-600 mg hasta 3 veces al día para tensión nerviosa, o 400-600 mg antes de dormir (y opcionalmente una dosis en la tarde) para insomnio. Infusión o té : 0.3-3 g de raíz seca en 150 ml de agua, hasta 3 tazas al día; idealmente 2-3 g por taza, reposando 10-15 minutos.

: 0.3-3 g de raíz seca en 150 ml de agua, hasta 3 tazas al día; idealmente 2-3 g por taza, reposando 10-15 minutos. Gotas o extracto líquido: 20-40 gotas (o 2-6 ml, 40-120 gotas) diluidas en agua, 1-2 veces al día; para dormir, 30-45 minutos antes de acostarse.

Momento óptimo. Toma la dosis nocturna al menos 30 minutos antes de dormir para maximizar el efecto sedante. Para estrés diurno, úsala antes de situaciones tensas, pero evita manejar después por su efecto relajante.

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