Estos medicamentos populares están afectando tus riñones y podrías no saberlo

Lo más común cuando padecemos un dolor es tratar de aliviarlo con analgésicos; incluso, por ser tan populares y aprobados con evidencia científica, nos automedicamos, porque creemos que son inocuos, sin mayores efectos colaterales.

El uso de analgésicos y antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) es común en la población, pero existe un riesgo elevado de nefropatía por analgésicos, que puede resultar en insuficiencia renal aguda o crónica.

Entre los más conocidos y que nos recetamos a veces diariamente están: ibuprofeno, naproxeno y ácido acetilsalicílico, mejor conocido como aspirina.

Medicamentos implicados y sus efectos

Los AINEs como ibuprofeno, naproxeno y ácido acetilsalicílico son los más frecuentemente asociados con daños renales. Su uso prolongado, especialmente en dosis altas, puede provocar complicaciones graves.

El consumo de AINEs afecta la irrigación sanguínea a los riñones y su capacidad para eliminar desechos. Por eso, el abuso y la automedicación aumentan la probabilidad de lesiones renales significativas, que pueden pasar desapercibidas hasta que se manifiestan síntomas peligrosos.

Botellas de pastillas de naproxeno. Crédito: Arne Beruldsen | Shutterstock

Afectación de los riñones: síntomas

Los riñones, al igual que el hígado, son órganos fundamentales para la filtración y eliminación de toxinas del cuerpo humano, y por ello son particularmente sensibles a la exposición prolongada a fármacos de venta libre y de prescripción frecuente. De allí, que son sustancialmente afectados.

De acuerdo con información de MedlinePlus, la nefropatía por analgésicos constituye una causa relevante de afectación renal en adultos y personas con antecedentes de consumo crónico de analgésicos, que de no tratarse puede conducir incluso a tratamientos complejos como la diálisis o el trasplante. Esto ocurre porque muchas personas recurren a estos medicamentos sin tener en cuenta los riesgos asociados, especialmente si su consumo va más allá de la dosis recomendada. Según evidencia médica, “tomar seis o más pastillas al día durante tres años eleva drásticamente el riesgo de daño renal crónico”.

Entre los síntomas más característicos de la afectación renal están: fatiga persistente, hinchazón en piernas o pies, disminución de la cantidad de orina, presencia de sangre en la orina y presión arterial elevada.

Recomendaciones de dosis recomendadas

No hay un tiempo universalmente “seguro” para el consumo continuado de AINEs (antiinflamatorios no esteroideos como ibuprofeno o naproxeno), ya que el riesgo depende de la dosis, el tipo de AINE, factores individuales (edad, antecedentes cardíacos, renales o gástricos) y uso concomitante de otros fármacos.

Límites recomendados

Para fiebre: No más de 3 días consecutivos.

Para dolor: No más de 10 días sin supervisión médica.

En general, usar la dosis mínima eficaz durante el menor tiempo posible.

Riesgos por duración

El riesgo cardiovascular (como infarto) aumenta desde la primera semana (20-50% más), alcanza un pico a los 30 días y es dosis-dependiente, especialmente con ibuprofeno >1200 mg/día o naproxeno >750 mg/día. Ciclos cortos (≥4 días) ya elevan el riesgo gastrointestinal en pacientes vulnerables.

Recomendaciones clave

Siempre consulta a un médico antes de uso prolongado, especialmente si tienes factores de riesgo. Monitorea síntomas como dolor abdominal, hinchazón o fatiga.

Alternativas naturales y prevención

La búsqueda de tratamientos alternativos incluye terapias no farmacológicas como fisioterapia y técnicas de relajación. Además, el consumo de alimentos antiinflamatorios puede ayudar a reducir la dependencia de medicamentos.

Los expertos enfatizan la necesidad de consultar a profesionales de la salud antes de realizar cambios en el tratamiento, asegurando que el monitoreo regular y la educación sobre el uso racional de analgésicos sean fundamentales en la prevención del daño renal a largo plazo.

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