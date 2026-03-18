Estos medicamentos populares están afectando tus riñones y podrías no saberlo
El uso de analgésicos y antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) es común en la población, pero existe un riesgo elevado de nefropatía
Lo más común cuando padecemos un dolor es tratar de aliviarlo con analgésicos; incluso, por ser tan populares y aprobados con evidencia científica, nos automedicamos, porque creemos que son inocuos, sin mayores efectos colaterales.
El uso de analgésicos y antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) es común en la población, pero existe un riesgo elevado de nefropatía por analgésicos, que puede resultar en insuficiencia renal aguda o crónica.
Entre los más conocidos y que nos recetamos a veces diariamente están: ibuprofeno, naproxeno y ácido acetilsalicílico, mejor conocido como aspirina.
Medicamentos implicados y sus efectos
Los AINEs como ibuprofeno, naproxeno y ácido acetilsalicílico son los más frecuentemente asociados con daños renales. Su uso prolongado, especialmente en dosis altas, puede provocar complicaciones graves.
El consumo de AINEs afecta la irrigación sanguínea a los riñones y su capacidad para eliminar desechos. Por eso, el abuso y la automedicación aumentan la probabilidad de lesiones renales significativas, que pueden pasar desapercibidas hasta que se manifiestan síntomas peligrosos.
Afectación de los riñones: síntomas
Los riñones, al igual que el hígado, son órganos fundamentales para la filtración y eliminación de toxinas del cuerpo humano, y por ello son particularmente sensibles a la exposición prolongada a fármacos de venta libre y de prescripción frecuente. De allí, que son sustancialmente afectados.
De acuerdo con información de MedlinePlus, la nefropatía por analgésicos constituye una causa relevante de afectación renal en adultos y personas con antecedentes de consumo crónico de analgésicos, que de no tratarse puede conducir incluso a tratamientos complejos como la diálisis o el trasplante. Esto ocurre porque muchas personas recurren a estos medicamentos sin tener en cuenta los riesgos asociados, especialmente si su consumo va más allá de la dosis recomendada. Según evidencia médica, “tomar seis o más pastillas al día durante tres años eleva drásticamente el riesgo de daño renal crónico”.
Entre los síntomas más característicos de la afectación renal están: fatiga persistente, hinchazón en piernas o pies, disminución de la cantidad de orina, presencia de sangre en la orina y presión arterial elevada.
Recomendaciones de dosis recomendadas
No hay un tiempo universalmente “seguro” para el consumo continuado de AINEs (antiinflamatorios no esteroideos como ibuprofeno o naproxeno), ya que el riesgo depende de la dosis, el tipo de AINE, factores individuales (edad, antecedentes cardíacos, renales o gástricos) y uso concomitante de otros fármacos.
Límites recomendados
- Para fiebre: No más de 3 días consecutivos.
- Para dolor: No más de 10 días sin supervisión médica.
- En general, usar la dosis mínima eficaz durante el menor tiempo posible.
Riesgos por duración
El riesgo cardiovascular (como infarto) aumenta desde la primera semana (20-50% más), alcanza un pico a los 30 días y es dosis-dependiente, especialmente con ibuprofeno >1200 mg/día o naproxeno >750 mg/día. Ciclos cortos (≥4 días) ya elevan el riesgo gastrointestinal en pacientes vulnerables.
Recomendaciones clave
Siempre consulta a un médico antes de uso prolongado, especialmente si tienes factores de riesgo. Monitorea síntomas como dolor abdominal, hinchazón o fatiga.
Alternativas naturales y prevención
La búsqueda de tratamientos alternativos incluye terapias no farmacológicas como fisioterapia y técnicas de relajación. Además, el consumo de alimentos antiinflamatorios puede ayudar a reducir la dependencia de medicamentos.
Los expertos enfatizan la necesidad de consultar a profesionales de la salud antes de realizar cambios en el tratamiento, asegurando que el monitoreo regular y la educación sobre el uso racional de analgésicos sean fundamentales en la prevención del daño renal a largo plazo.
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