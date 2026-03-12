Uso de acetaminofén disminuyó entre mujeres embarazadas, esta es la causa

Investigadores de la Universidad de Harvard y de Brown han llevado a cabo un estudio que indica una reducción del 10% en los pedidos de acetaminofén en salas de emergencia para pacientes embarazadas, posterior a una reunión informativa de la Casa Blanca en septiembre de 2025.

Durante el primer mes tras la conferencia, los pedidos de acetaminofén se redujeron un 16%. La caída alcanzó su punto máximo de un 20% en la tercera semana después del anuncio, aunque las recetas posteriormente volvieron a los niveles iniciales a principios de diciembre.

Mientras el uso de acetaminofén disminuía, las recetas de leucovorina, un medicamento ligado al tratamiento de efectos secundarios de quimioterapia y deficiencia de folato, aumentaron drásticamente, mostrando un incremento de 93% en el primer mes y un 113% en la segunda semana posterior a la reunión.

Controversia sobre el acetaminofén y el autismo

Diversos organismos médicos han criticado la afirmación de la Casa Blanca que vincula el acetaminofén durante el embarazo con el autismo, advirtiendo que no existe evidencia científica concluyente que apoye dicha conexión.

El American College of Obstetrics and Gynecologists (ACOG) ha descalificado la afirmación como “irresponsable”, señalando que más de dos décadas de investigación no han mostrado un vínculo directo entre el acetaminofén y trastornos del desarrollo infantil.

Kenvue Brands LLC, fabricante de Tylenol, ha manifestado su preocupación por las afirmaciones sobre su producto y ha subrayado los riesgos de no tratar la fiebre durante el embarazo, reitera que el acetaminofén es la opción más segura para el manejo del dolor y la fiebre en este grupo.

Recomendaciones para el uso seguro del acetaminofén

El acetaminofén se considera generalmente seguro durante el embarazo cuando se usa correctamente y bajo supervisión médica. Las principales organizaciones recomiendan su uso para aliviar dolor, fiebre o dolores de cabeza, pero siempre consultando primero al ginecólogo obstetra.

Dosis y duración. Tome la dosis más baja efectiva y por el menor tiempo posible, evitando la automedicación. Estudios de más de 20 años respaldan su seguridad para la madre y el feto cuando se administra adecuadamente.

Precauciones clave

Consulte siempre a su médico, especialmente para dolores de cabeza que podrían indicar preeclampsia.

Evítelo si tiene alergia, problemas hepáticos o contraindicaciones específicas.

Trate la fiebre o dolor no controlados, ya que pueden afectar al feto más que el medicamento.

Posibles riesgos. Algunos estudios sugieren asociaciones con complicaciones como parto prematuro o efectos a largo plazo en el bebé, pero no son concluyentes y las guías médicas priorizan sus beneficios sobre riesgos potenciales. Expertos refutan vínculos fuertes con autismo u otros trastornos graves.

