En la búsqueda del magnesio ideal: cómo y cuándo consumirlo para obtener el mayor beneficio
Un mismo mineral, pero su forma y para qué utilizarlo es lo crucial, seas un deportista, un adulto mayor, un adolescente o estés en estado de gestación
Lo fundamental es identificar los objetivos específicos al momento de elegir un suplemento de magnesio. La función que se desea mejorar, ya sea el descanso, la energía, la salud articular o la digestión, influye en la selección del producto adecuado.
No estamos hablando de cuál marca seleccionar ―no siempre las más caras son las mejores―, sino del tipo de magnesio y cuándo consumirlo para lograr captar todos sus beneficios potenciales.
Aunque es el mismo mineral, su forma y para qué utilizarlo es lo crucial, seas un deportista, un adulto mayor, un niño, adolescente o estés en estado de gestación.
Uso y dosificación
Es importante destacar que, para conocer la frecuencia y el momento de la ingesta del magnesio, así como su seguridad y posibles contraindicaciones, se recomienda sobre todo consultar a un profesional de salud.
El magnesio es un mineral esencial que apoya funciones como la relajación muscular, el sueño, la energía y el control del estrés. Sus usos principales incluyen aliviar calambres, mejorar el descanso y reducir la fatiga, según diversas fuentes expertas.
Usos principales
- Reduce calambres musculares y fatiga física.
- Mejora el sueño y la relajación al regular neurotransmisores como el GABA.
- Aumenta la energía y concentración diaria, especialmente en casos de estrés.
- Ayuda en el control de glucosa y presión arterial.
Mejores horas
La hora ideal depende del objetivo: por la mañana (con desayuno) para energía y enfoque, como sugieren estudios de los National Institutes of Health (NIH). Por la noche (1-2 horas antes de dormir) para sueño reparador y relajación.
Consejos prácticos
Toma con comidas para evitar molestias digestivas; divide la dosis en dos tomas si es posible. Las formas como el bisglicinato son ideales por la noche, y el malato por la mañana. Consulta a un médico para dosis personalizadas.
Selección del magnesio más completo
Se aborda qué características definen al magnesio más completo, resaltando la importancia de fórmulas con alta biodisponibilidad que se adapten a diferentes necesidades de salud y bienestar.
Existen varios tipos de magnesio en suplementos, que se diferencian sobre todo en la “sal” a la que va unido el mineral (por ejemplo, glicinato, citrato, cloruro, etc.) y en cómo de bien se absorbe y tolera el cuerpo. Elegir uno u otro depende de tus necesidades (digestivas, nerviosas, musculares, etc.).
Tipos comunes de magnesio
- Citrato de magnesio: Magnesio unido al ácido cítrico; muy bien absorbido y con efecto ligero laxante, suele usarse para déficit general y para apoyar el cansancio.
- Glicinato (o bisglicinato) de magnesio: Unido al aminoácido glicina; se asimila muy bien y suele dar menos malestar digestivo, recomendado para sueño, ansiedad y uso diario.
- Malato de magnesio: Magnesio unido al ácido málico; muy útil para energía y fatiga física o mental, por su papel en la producción de ATP.
- Cloruro de magnesio: Sal inorgánica bien absorbida, se usa en comprimidos, líquidos e incluso soluciones tópicas para músculos y energía.
- Treonato de magnesio: Forma más nueva que atraviesa bien la barrera hematoencefálica; se asocia a mejor función cognitiva y memoria.
- Óxido de magnesio: Sal barata pero poco absorbible (aprox. 4‑10%); se usa sobre todo para estreñimiento; no es ideal si lo que quieres es aumentar niveles plasmáticos.
- Lactato de magnesio: Sal suave para el estómago, bien tolerada en personas con digestión sensible.
- Sulfato de magnesio (sal de Epsom): Se usa sobre todo en baños tópicos para relajar músculos; no suele tomarse por vía oral como suplemento principal.
Mejores opciones de magnesio
A este respecto, el medio español El Confidencial se dio a la tarea de considerar las mejores opciones de magnesio, de las cuales dejamos un compendio:
Magnesio para dormir. La atención se centra en el bisglicinato de magnesio como la opción recomendada para mejorar el descanso nocturno, destacando marcas como NutriBrain y Nutralie por su formulación y biodisponibilidad.
Magnesio para articulaciones y músculos. Acá son preferibles fórmulas que combinan magnesio con colágeno, entre ellas Aquilea Colágeno + Magnesio, ideales para la recuperación muscular y el bienestar articular, especialmente para personas activas.
Magnesio para energía y combate de la fatiga. Se mencionan suplementos como el complejo de magnesio de WeightWorld, enfocados en reducir el cansancio y mejorar el rendimiento diario, útil en periodos de mayor desgaste físico o mental.
Déficit de magnesio en el organismo
Los síntomas más comunes de un déficit de magnesio son fatiga, debilidad, pérdida de apetito, náuseas y vómitos. También pueden aparecer calambres o espasmos musculares, temblores, hormigueo o entumecimiento, irritabilidad, alteraciones del ritmo cardíaco y, en casos graves, convulsiones.
Señales más frecuentes:
- Cansancio o debilidad.
- Calambres musculares, espasmos o temblores.
- Náuseas, vómitos o pérdida de apetito.
- Hormigueo o entumecimiento en manos y pies.
- Irritabilidad, nerviosismo o cambios de personalidad.
Cuando la falta es importante, puede haber arritmias, convulsiones, confusión o movimientos oculares anormales. Esos signos requieren valoración médica, porque también pueden deberse a otras causas.
Sin embargo, los síntomas no confirman por sí solos la deficiencia, porque se parecen a los de otros problemas. La confirmación suele requerir evaluación clínica y, según el caso, análisis de sangre.
También te puede interesar:
· Lo que debes tener en cuenta antes de comenzar a usar medicamentos contra la obesidad: ¿cómo actúan?
· La verdad sobre los suplementos de colágeno: ¿son efectivos para la piel?
· FDA advierte sobre afirmaciones engañosas acerca de un medicamento contra el cáncer