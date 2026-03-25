FDA advierte sobre afirmaciones engañosas acerca de un medicamento contra el cáncer

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) emitió una carta de advertencia a la compañía ImmunityBio Inc., propiedad del multimillonario Dr. Patrick Soon-Shiong. La misiva se centra en las afirmaciones no verificadas sobre el medicamento Anktiva, que está aprobado para tratar un tipo específico de cáncer de vejiga.

Durante una aparición en un podcast, Soon-Shiong describió a Anktiva como “la molécula más importante que podría curar el cáncer”. Las afirmaciones incluyeron la idea errónea de que el fármaco podría tratar o incluso prevenir todos los tipos de cáncer.

Tras la publicación de la advertencia de la FDA, las acciones de ImmunityBio sufrieron una caída significativa del 21%. Este declive refleja la preocupación del mercado sobre la reputación y el futuro comercial de la compañía.

Falta de información sobre riesgo

Los reguladores de la FDA señalaron que el podcast y el anuncio televisivo omitieron detalles cruciales sobre los riesgos y efectos secundarios de Anktiva, lo que contraviene las regulaciones de promoción de medicamentos. Se destaca que los consumidores deben recibir una visión equilibrada de los beneficios y riesgos.

La compañía ha expresado su compromiso de abordar las preocupaciones planteadas por la FDA y asegura que trabajará cooperativamente con la agencia.

Anktiva fue aprobado por la FDA en 2024 para pacientes con una forma de cáncer de vejiga difícil de tratar. ImmunityBio ha estado trabajando para obtener la aprobación de la FDA y así ampliar el uso del fármaco a otras afecciones, incluyendo ciertos tipos de cáncer de pulmón y páncreas, reseña Associated Press (AP).

Anktiva, para el cáncer de vejiga

Anktiva (nogapendekin alfa inbakicept-pmln) es un medicamento prescrito para pacientes adultos con cáncer de vejiga no músculo-invasivo (NMIBC) resistente a BCG (Bacillus Calmette-Guérin) con carcinoma in situ (CIS) con o sin tumores papilares.

Se administra exclusivamente por vía intravesical. La dosis típica es de 400 microgramos combinados con 50 ml de BCG, instilados semanalmente durante 6 semanas en la fase de inducción, seguida de mantenimiento en meses específicos.

Se introduce vía catéter en la vejiga, sin agitar el medicamento. Debe retener la mezcla 2 horas, cambiando de posición cada 15 minutos (costado, espalda, estómago) para distribuirla bien. Vaciar por micción después; si no se tolera, orinar antes.

Preparación paciente. Limitar líquidos desde la noche anterior y 4 horas antes para reducir orina.

Post-tratamiento: Hidratarse mucho, sentarse al orinar 6 horas, usar lejía en inodoro (2 tazas, esperar 15-20 min), lavarse genitales y manos. Evitar baños públicos.

Solo intravesical; no IV ni subcutánea. Registrar lote para trazabilidad. Limpiar derrames con desinfectante tuberculicida. Consultar prospecto y médico para detalles.

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