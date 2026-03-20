Retiran casi 90,000 frascos de ibuprofeno infantil: ¿qué hacer si tu hijo lo ha consumido?

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ordenó la retirada de 89,592 frascos de ibuprofeno infantil de Strides Pharma. Este producto, una suspensión oral, se distribuyó a nivel nacional y está destinado a niños.

Los frascos de ibuprofeno retirados contienen una concentración de 100 mg por 5 ml, y fueron fabricados para Taro Pharmaceuticals USA, Inc. Los lotes afectados son 7261973A y 7261974A, con fecha de caducidad del 31 de enero de 2027.

La decisión de retirar estos frascos se tomó tras la detección de una “sustancia extraña”, que incluye “una masa gelatinosa y partículas negras”. La retirada fue clasificada como Clase II por la FDA, indicando que existe un riesgo moderado de efectos adversos para la salud.

Por la seguridad de los consumidores

La FDA retira el ibuprofeno infantil por contaminación potencial, priorizando la seguridad de los consumidores.

Se aconseja a los consumidores que dejen de usar de inmediato el ibuprofeno afectado. No se han proporcionado directrices adicionales sobre el proceso a seguir para la devolución o la compensación del producto retirado.

La retirada del producto crea incertidumbre y preocupación en los padres sobre la seguridad de los medicamentos.

¿Qué hacer si su niño lo ha consumido?

Si se ha administrado ibuprofeno “afectado” (por ejemplo, caducado, contaminado, en dosis excesiva o con advertencia de retiro por seguridad) a un niño, lo más importante es actuar de inmediato y consultar a un profesional de salud o al centro de intoxicaciones más cercano.

Qué hacer de inmediato:

No induzcas el vómito ni intentes “neutralizar” el medicamento por tu cuenta (por ejemplo, con carbón activado sin supervisión médica), ya que puede ser peligroso.

ni intentes “neutralizar” el medicamento por tu cuenta (por ejemplo, con carbón activado sin supervisión médica), ya que puede ser peligroso. Llama a un servicio de emergencias o acude a urgencias pediátricas y explica: ¿Qué medicamento dio? (nombre, presentación y si es ibuprofeno líquido, tabletas, etc.). La hora aproximada en que se administró. La dosis que tomó (mg o mL) y el peso del niño (kg), si lo sabes.

y explica:

Qué evaluar cuando el niño vomita o lo escupe:

Si el niño escupe el ibuprofeno sin tragarlo , se puede repetir la dosis una vez que se tranquilice, siempre que se siga el esquema de dosis recomendado.

, se puede repetir la dosis una vez que se tranquilice, siempre que se siga el esquema de dosis recomendado. Si el niño se traga el ibuprofeno y luego lo vomita, no le vuelvas a dar la misma dosis hasta pasadas al menos 6 horas, a menos que veas la pastilla entera en el vómito y un profesional te diga lo contrario.

Cuándo ir directamente a urgencias:

Acude de inmediato a urgencias si el niño presenta

Vómitos intensos, dolor abdominal fuerte, sangre en vómitos o heces.

Somnolencia muy marcada, letargo, dificultad para despertarlo, confusión o convulsiones.

Dosis muy alta de ibuprofeno (por ejemplo, superior a 100 mg/kg), ya que eso puede dañar riñón, estómago o sistema nervioso.

Qué hará el médico:

En el centro de salud u hospital pueden

Poner en observación al niño varias horas, controlar presión arterial, frecuencia cardíaca y respiración.

al niño varias horas, controlar presión arterial, frecuencia cardíaca y respiración. Solicitar análisis de sangre (función renal, electrolitos, etc.) y, en casos de sobredosis reciente, valorar el uso de carbón activado para reducir la absorción del medicamento.

Prevención para el futuro:

Revisa siempre fechas de caducidad y número de lote, especialmente si hay alertas de retiro por parte de autoridades sanitarias.

Usa siempre la jeringa/dosificador que viene con el producto y ajusta la dosis según el peso del niño y las instrucciones de tu pediatra o de la ficha técnica.

Síntomas de una reacción adversa al ibuprofeno

Los síntomas de una reacción adversa al ibuprofeno en niños suelen ser leves, pero pueden variar desde gastrointestinales hasta más graves, como reacciones alérgicas.

Síntomas frecuentes

Náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal.

Dolor de cabeza, mareos, fatiga o somnolencia.

Hiperacidez gástrica o estreñimiento.

Síntomas graves o raros

Erupción cutánea, urticaria, hinchazón de cara o lengua, dificultad para respirar (reacciones alérgicas).

Convulsiones, pérdida de conciencia o somnolencia extrema, especialmente en sobredosis.

Hemorragia gastrointestinal, fiebre alta o problemas renales como oliguria.

En caso de sospecha, suspende el medicamento y consulta a un médico de inmediato, ya que en niños prematuros o sobredosis puede haber riesgos como enterocolitis necrosante.

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