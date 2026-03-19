Prohibición de flúor incrementará costos de atención dental y afectará a próxima generación de niños en EE.UU.

La prohibición del flúor en el agua potable podría incrementar los costos de Medicaid en más de 40 millones de dólares en tres años, como se detalla en un análisis del Instituto CareQuest para la Salud Bucal. La proyección sugiere que 132,572 niños adicionales necesitarían empastes o extracciones dentales.

Esto viene a colación debido a que Florida, Kentucky, Luisiana, Misuri y Oklahoma están considerando la eliminación del flúor en sus sistemas de agua. Florida ya ha implementado esta prohibición, y los otros cuatro estados se encuentran en diversas etapas legislativas para seguir su ejemplo.

Desde que se prohibió la fluoración en Florida, se estima que 52,131 niños necesitan atención dental significativa, superando las cifras esperadas de acuerdo con estándares previos.

“La fluoración del agua es la herramienta más amplia, basada en evidencia y accesible para todos, de la que los niños pueden beneficiarse”, afirma Melissa Burroughs, directora sénior de políticas públicas de CareQuest. “Si se elimina, el impacto en los niños es significativo”, recoge sus declaraciones NBC News.

Relevancia del flúor en la salud dental

La fluoración es considerada una de las principales innovaciones de salud pública, reduciendo la caries dental en EE.UU. en un 25%. Expertos de salud, como el Dr. Scott Tomar, jefe del Departamento de Salud Bucal Poblacional de la Universidad de Illinois en Chicago, enfatizan la importancia del flúor en la resistencia del esmalte dental al ataque ácido y la reducción de caries.

El flúor ha sido objeto de críticas en años recientes, con legisladores de al menos 21 estados buscando prohibiciones. A pesar de las preocupaciones sobre niveles excesivos de flúor y sus posibles efectos neurológicos, el consenso entre los expertos sigue apoyando su uso controlado en el agua potable.

A esta polémica, el Dr. Jay Bhattacharya, director interino de los CDC y de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH), asevera: “Lo fundamental es asegurar que se administre la dosis correcta de la manera adecuada”.

De acuerdo a los CDC, el nivel óptimo de flúor en el agua potable es de 0.7 miligramos por litro, lo que equivale a 3 gotas en un barril de 55 galones.

Análisis de calidad del agua. Crédito: Irina Kozorog | Shutterstock

Acceso a la salud dental

En la actualidad, aproximadamente 37 millones de niños estadounidenses son elegibles para Medicaid, pero una gran parte no recibe atención dental adecuada. El Dr. Tomar destaca que muchos terminan buscando atención en centros de urgencias, que son costosos y menos eficaces que la atención dental preventiva.

Se anticipa que los efectos de las prohibiciones sobre el flúor se manifestarán en los próximos años, particularmente en la salud dental de los niños. Las proyecciones indican un aumento en la necesidad de tratamientos dentales y, potencialmente, un aumento en los costos para el sistema de salud pública.

Alternativas del flúor en el agua potable

Existen varias alternativas al flúor en el agua potable para prevenir caries, como la fluoración de la sal o el uso de productos dentales tópicos. Estas opciones buscan mantener la protección dental sin agregar flúor al suministro hídrico general.

Métodos de remoción

La ósmosis inversa elimina hasta el 90% del flúor del agua, produciendo un agua purificada que debe complementarse con otras fuentes de minerales para la salud general.

Otros métodos incluyen filtros de carbón activado (efecto limitado), zeolitas modificadas (económicas para zonas rurales) y destilación, que generan agua libre de flúor, pero requieren suplementos dentales externos.

Impacto en salud dental

Sin flúor en el agua, aumenta el riesgo de caries, ya que este mineral fortalece el esmalte y promueve la remineralización.

La fluoración de sal reduce caries (menos eficaz que el agua fluorada) sin riesgos de exceso si se dosifica bien, mientras que pastas, enjuagues y geles dentales con flúor ofrecen protección similar vía uso tópico.

El exceso de flúor (más de 1.5 mg/L) causa fluorosis dental (manchas), pero su ausencia total exige mayor higiene y controles dentales.

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