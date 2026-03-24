Derrota MAGA en Mar-a-Lago; demócrata Emily Gregory arrebata a republicanos un distrito clave en Florida

El partido Republicano sufrió una dolorosa derrota y en plena residencia de Donald Trump, en Mar-a-Lago, donde la demócrata Emily Gregory ganó una elección especial para la Cámara de Representantes estatal de Florida, arrebatando un distrito históricamente conservador.

La victoria representa un golpe simbólico y político para el movimiento MAGA en uno de sus bastiones más visibles. Gregory superó al republicano Jon Maples por un estrecho margen de 2.4 puntos porcentuales, equivalente a 797 votos, según resultados oficiales con casi el total del escrutinio completado.

El resultado adquiere mayor relevancia al considerar que el escaño había sido ganado en 2024 por el republicano Mike Caruso con una ventaja de 19 puntos porcentuales. Caruso dejó el cargo para asumir como secretario del condado de Palm Beach, lo que abrió la puerta a esta elección especial.

HUGE NEWS: Democrat Emily Gregory just flipped the Florida state House district that includes Mar-a-Lago.



She defeated a Trump-endorsed Republican in Trump’s home district. pic.twitter.com/J82pqlWCou — Democrats (@TheDemocrats) March 25, 2026

Durante la campaña, Trump intervino directamente respaldando a Maples. En redes sociales, el mandatario instó a sus seguidores a votar, subrayando el apoyo de aliados locales en el condado de Palm Beach, pero no fue suficiente.

Tras la victoria, la presidenta del Comité de Campaña Legislativa Demócrata, Heather Williams, afirmó que el resultado “debería preocupar a los republicanos de cara a las elecciones de mitad de mandato”.

Williams destacó además que este es el distrito número 29 que los demócratas han arrebatado a los republicanos desde el inicio de la actual presidencia, lo que sugiere una tendencia más amplia.

La dirigente también vinculó el resultado con el descontento económico de los votantes, señalando el aumento en los precios de gasolina y alimentos como factores determinantes.

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