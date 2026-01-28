Senadora exincondicional de Trump advierte que los republicanos perderán las elecciones intermedias

Ileana García, senadora por Florida y exincondicional del presidente Donald Trumpm anticipa que el Partido Republicano perderá las elecciones intermedias debido a la posición asumida por Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, al respaldar a los agentes federales que mataron a dos civiles en Minneapolis durante operativos de detención de inmigrantes.

Desde hace un par de semanas, la tensión prevalece en la capital de Minnesota ante la presencia de personal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para efectuar operativos de detención de extranjeros carentes de estatus legal considerados peligrosos para el resto de la ciudadanía.

La falta de criterio para hacerle frente a las protestas de la población, el 7 de enero, un agente federal disparó en contra de Renee Nicole Good, madre de 37 años a quien, sin fundamento, Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, calificó de “terrorista doméstica”.

El incidente produjo indignación entre la ciudadanía al grado de que miles de personas se atrevieron el viernes pasado a salir a las calles a protestar.

Al día siguiente, durante otro operativo, Alex Pretti, enfermero de 37 años, también terminó muerto a balazos a merced de agentes federales.

Al respecto, Stephen Miller se atrevió a etiquetar a la víctima como un asesino que trataba de cometer un asesinato, lo cual tampoco logró demostrar e incluso reconoció que quizá se presentó un error en el protocolo al momento de someter al enfermero muerto.

“Estamos evaluando por qué el equipo de CBP puede no haber seguido ese protocolo”, señaló.

En su momento, el trabajo de Ileana García le permitió a Donald Trump contar con el apoyo en las urnas de un segmento de mujeres latinas. (Crédito: Rebecca Blackwell / AP)

Al respecto, la republicana Ileana García quien en su momento cofundó la coalición “Latinas por Trump” advierte que el Partido Republicano perderá las elecciones intermedias debido a los errores cometidos por Stephen Miller.

“Distorsionar, politizar, difamar: justificar lo ocurrido con Alex Pretti contradice los valores estadounidenses que defendió la administración en su campaña. No era ni un terrorista nacional ni un asesino.

Permitir que personas como Stephen Miller, entre otros, que representan al gobierno y toman decisiones inflexibles, hagan tales comentarios tendrá consecuencias a largo plazo… ¡Esto no es por lo que voté!”, escribió en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

Cabe señalar que García, además de lograr un fuerte respaldo de las mujeres latinas hacia Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2016, también sirvió en el Departamento de Seguridad Nacional durante la primera etapa del magnate neoyorquino al frente de la Casa Blanca.

