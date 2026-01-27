Trump anuncia “gran investigación” por muerte de Alex Pretti durante operativos migratorios en Minneapolis

Donald Trump anunció que supervisará personalmente la investigación sobre la muerte de Alex Pretti, un ciudadano de Minneapolis y enfermero de cuidados intensivos, quien falleció tras recibir disparos de agentes federales durante operativos migratorios en Minnesota.

Al salir de la Casa Blanca, Trump aseguró que quiere una investigación “honorable y honesta” y afirmó que revisará el caso “con sus propios ojos”.

“Quiero una investigación honrada y honesta. La tengo que supervisar yo mismo”, declaró el republicano a la prensa en un intento de calmar la indignación desatada por la muerte de Pretti.

Asimismo, el republicano criticó a la víctima, un enfermero de 37 años, por portar un arma, a pesar de que los videos de su muerte muestran que los agentes le dispararon una decena de veces por la espalda cuando estaba en el suelo cuando ya estaba desarmado.

“No me gusta que tuviera un arma. No me gusta que tuviera dos cargadores completamente llenos”, dijo Trump a la prensa antes de ofrecer un discurso en Iowa con motivo de las elecciones de medio mandato de noviembre.

El anuncio marca un cambio de postura del mandatario, en medio de una creciente presión social y política por las tácticas utilizadas por las autoridades migratorias federales.

Como reflejo, la Casa Blanca confirmó que tras el incidente decidió reducir la intensidad de las redadas migratorias en Minneapolis, ciudad que ha vivido semanas de protestas y tensión social.

Trump también informó que envió a su zar fronterizo, Tom Homan, para dialogar con autoridades locales y sustituir al oficial Greg Bovino, quien había encabezado las redadas masivas en la ciudad durante las últimas tres semanas.

En una entrevista con Fox News, Trump señaló que el envío de Homan busca “desescalar la situación” y destacó que, pese a su postura firme en temas migratorios, Homan mantiene buena relación con gobernadores y alcaldes, incluso en estados de mayoría demócrata.

El caso de Pretti no es el único que ha generado polémica. Trump calificó como “terribles” los tiroteos fatales de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales en Minneapolis. Además de Pretti, Renee Good, de 37 años, murió tras recibir disparos de un agente de ICE el pasado 7 de enero.

Los hechos han provocado críticas no solo de activistas y comunidades migrantes, sino también de algunos republicanos y defensores de la Segunda Enmienda, quienes cuestionan el uso de fuerza letal por parte de agentes federales durante operativos migratorios dentro de Estados Unidos.

La investigación sobre la muerte de Alex Pretti continúa, mientras la administración Trump intenta contener la crisis política y social generada por sus políticas migratorias en Minnesota.

