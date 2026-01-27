Chris Madel, aspirante a gobernador de Minnesota, puso fin a su campaña al oponerse a la represión

En rechazo a la violencia registrada en Minnesota desde hace varios días debido los operativos de detención liderados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el republicano Chris Madel, aspirante a gobernador, anunció el final de su campaña.

A raíz de la muerte de dos civiles a merced de agentes federales, en Minneapolis surgieron múltiples protestas que terminaron siendo reprimidas violentamente.

A través de video e imágenes compartidas en redes sociales y por diversos canales de televisión, se ha constatado durante varios días que algunas calles de Minneapolis parecían ser una zona de guerra con agentes federales lanzando gases lacrimógenos y apuntándole con armas de alto poder a un sector de la ciudadanía para amedrentarlo.

Ante la delicada situación, desde la Casa Blanca se intentó justificar los operativos e incluso las muertes de los civiles Renee Good y Alex Pretti definiéndolos como sujetos amenazantes.

Sin embargo, al interior del Partido Republicano algunos conservadores se mostraron en contra de reprimir a los habitantes de Minnesota.

Las manifestaciones de los ciudadanos de Minnesota en contra de los operativos de ICE han sido constantemente reprimidas por agentes federales. (Crédito: Abbie Parr / AP)

De hecho, a través de un video compartido en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, Chris Madel, aspirante a gobernador de dicho estado, dio a conocer el final de su campaña al estar en desacuerdo con la política implementada desde Washington para hacerle frente al fenómeno migratorio utilizando la fuerza.

“No puedo apoyar la represalia declarada por el Partido Republicano a nivel nacional contra los ciudadanos de nuestro estado, ni puedo considerarme miembro de un partido que lo haría.

Apoyo los objetivos originales de la Operación Metro Surge del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de localizar y deportar a los más desfavorecidos de nuestro estado, y he visto muchos ejemplos de arrestos por parte del ICE en Minnesota de ciudadanos no estadounidenses condenados por delitos graves, como asesinato, violación y agresión sexual infantil. Ninguna persona razonable debería querer a estas personas aquí, y me alegra que se hayan ido, pero la Operación Metro Surge se ha expandido mucho más allá de su enfoque declarado en las verdaderas amenazas a la seguridad pública. Los ciudadanos estadounidenses, en particular los de color, viven con miedo. Los ciudadanos estadounidenses portan documentos que acreditan su ciudadanía”, indicó.

El político conservador incluso definió a las redadas efectuadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) utilizando únicamente una orden civil firmada por un agente de la Patrulla Fronteriza como “inconstitucionales” e “incorrectas”.

