Trump acusa al gobernador de Minnesota y al alcalde de Minneapolis de “incitar a una insurrección”

Luego de que este sábado, se registró un tercer tiroteo en menos de un mes en Minneapolis, donde otra vez está involucrado personal del personal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) al disparar un arma que puso fin a la vida de una persona durante un operativo de detención, el presidente Donald Trump afirmó que todo esto ha sucedido debido a la posición asumida por Tim Walz, gobernador de Minnesota; y por Jacob Frey, alcalde de Minneapolis, al hacerle comparsa negándose a colaborar con la detención de inmigrantes carentes de estatus legal considerados peligrosos.

A través de un extenso mensaje publicado en la plataforma Truth Social, el jefe de la nación primero justificó el accionar del personal del DHS bajo el argumento que al hombre a quien se le disparó presuntamente tenía un arma de fuego en su poder y varios cargadores llenos de balas y listos para utilizarlos.

“Esta es la pistola del pistolero, cargada (¡con dos cargadores llenos adicionales!) y lista para disparar. ¿De qué se trata todo esto? ¿Dónde está la policía local? ¿Por qué no se les permitió proteger a los oficiales de ICE? ¿El alcalde y el gobernador los despidieron? Se afirma que a muchos de estos policías no se les permitió hacer su trabajo, que ICE tuvo que protegerse a sí mismo”, indica parte del texto que acompaña a una fotografía de una pistola colocada en el asiento de un vehículo.

El presidente insiste en su idea de que en Minnesota se cometió un fraude que afectó las finanzas del gobierno federal. (Crédito: Markus Schreiber / AP)

Acto seguido, el republicano de 79 años reiteró que los operativos de agentes federales seguirán llevándose a cabo en Minnesota, pues persiguen un propósito de enorme trascendencia para su administración, detectar a inmigrantes carentes de estatus legal que se han beneficiado de un presunto fraude millonarios ejecutado durante la pandemia y a costillas del presupuesto federal.

“¿Y dónde están las decenas de miles de millones de dólares que han sido robados del otrora gran estado de Minnesota?

Estamos allí por un fraude monetario masivo, con miles de millones de dólares desaparecidos, y delincuentes ilegales a los que se les permitió infiltrarse en el estado a través de la Política de Fronteras Abiertas de los demócratas.

Queremos que nos devuelvan el dinero, y lo queremos, ¡YA! ¡Esos estafadores que robaron el dinero irán a la cárcel, donde pertenecen! Esto no es diferente a un gran robo a un banco. Gran parte de lo que están presenciando es un encubrimiento de este robo y fraude”, enfatizó.

Y quizá el punto de mayor controversia en el mensaje de Donald Trump tiene que ver con una grave acusación dirigida tanto al gobernador de Minnesota como al alcalde de Minneapolis.

“¡El alcalde y el gobernador están incitando a la insurrección con su retórica pomposa, peligrosa y arrogante! En cambio, estos políticos santurrones deberían buscar los miles de millones de dólares que se les han robado a los habitantes de Minnesota y a los Estados Unidos.

¡DEJEMOS QUE NUESTROS PATRIOTAS DE ICE HAGAN SU TRABAJO! 12,000 inmigrantes ilegales delincuentes, muchos de ellos violentos, han sido arrestados y expulsados de Minnesota. Si todavía estuvieran allí, ¡verían algo mucho peor de lo que están presenciando hoy!”, concluye.

