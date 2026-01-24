Con temperaturas bajo cero, miles de personas protestaron exigiendo la salida del ICE de Minnesota

A pesar de las gélidas temperaturas que imperan en Minnesota ante la llegada de una tormenta invernal, el viernes por la tarde, miles de personas salieron a las calles de Minneapolis para exigirle al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que se vaya de la ciudad.

La recomendación de las autoridades para que la población tratara de quedarse en casa, pues el termómetro llegó a registrar -2 grados y una sensación térmica de -21 grados, fue omitida por los ciudadanos renuentes a que se apliquen las leyes federales de inmigración.

De hecho, miles salieron a las calles para protestar, muchos de ellos incluso se congregaron en el estadio deportivo Target Center.

A través de algunas fotografías tomadas desde lo alto de algunos edificios de Minneapolis fueron captadas numerosas columnas de personas portando pancartas con la leyenda “ICE fuera de Minnesota”.

La policía del Aeropuerto Internacional de Minneapolis-St. Paul reportó que, en otro acto de protesta, cerca de 100 clérigos se arrodillaron frente a la terminal aérea para orar y entonar cantanticos solicitándole al presidente Donald Trump ordenar el retiro de ICE.

Miles de personas se congregaron en el estadio deportivo Target Center con pancartas expresando su rechazo al ICE. (Crédito: Angelina Katsanis / AP)

Después a todos estos religiosos se les emitió citaciones por delitos menores de allanamiento debido a que su proceder presuntamente causó interrupciones en las operaciones de varias aerolíneas.

Desde la semana pasada, cuando un agente federal le disparó a una mujer causándole la muerte, un sector de la población no ha dejado de exigir ponerle fin a los operativos que ICE efectúa con el objetivo de detener a inmigrantes considerados peligrosos.

De acuerdo con varias organizaciones civiles que exhortaron a la ciudadanía a salir a las calles para mostrarle al gobierno federal su rechazo hacia sus políticas antiinmigrantes, durante las marchas de este viernes cerca de 7,000 cerraron sus puertas durante algunas horas a manera de solidaridad.

Por su parte, varios sindicatos, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes e incluso grupos religiosos, incentivaron a la población a participar en un “apagón económico” faltando a la escuela y al trabajo hasta que ICE se vaya de Minneapolis.

En respuesta, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) advirtió que las operaciones para enviar de regreso a su país a extranjeros con historial delictivo continuarán en marcha.

